北東局部雨 中南部留意日夜溫差

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（中央社台北29日電）中央氣象局表示，今天北部地區有些局部短暫雨，東半部也有局部降雨，其他地區仍為多雲到晴；氣溫方面，清晨仍偏涼冷，白天北台灣高溫略降，中南部局部地區則日夜溫差較大。

氣象局網站發布訊息指出，今天台灣北方海面有道鋒面逐漸形成，並在晚上隨東北季風增強東移至東半部海面，上半天北部降雨機率略微提高，北部地區有些局部短暫雨，隨後東半部也會有局部降雨，其他地區仍為多雲到晴。

氣象局表示，清晨仍偏涼冷，低溫普遍在攝氏15到18度，西半部有局部12至14度的低溫，白天北台灣高溫略降，約18、19度，其他地方普遍在21到23度，高屏可以來到25、26度，中南部局部地區日夜溫差較大，請留意日夜溫度變化適時調整穿著。

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另外，氣象局提醒，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今天環境風場為偏北風，風速稍增強，各地空氣品質多為普通至良好等級；宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，高屏空品區局部區域短時間可能達橘色提醒等級。（編輯：謝雅竹）1101229