四大超商搶攻跨年商機 一級戰區門市備貨量增10倍

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（中央社記者曾智怡台北29日電）今年台北101跨年煙火如期施放，預料湧入百萬人潮，超商一級戰區門市不僅增加10倍人力、貨量備戰，更祭出零食、熱飲、暖暖包等限定優惠，搶攻跨年商機；萊爾富指出，跨年期間熱食銷量有望飆漲70倍。

萊爾富今天發布新聞稿表示，信義商圈信彩門市將於31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力與備貨量，以利縮短民眾結帳時間，同時滿足跨年民眾飲食需求。

萊爾富指出，每年跨年約從中午後到元旦凌晨，都是來客高峰期，又以熱食最受歡迎，例如茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水銷量甚至可達平時的70倍。

看好連假期間氣溫偏冷、出遊潮帶動買氣，萊爾富表示，自12月31日至明年1月1日止，於Hi-Life VIP APP內的「整買零取」專區推出大杯美式咖啡買20送22的快閃活動；明年1月18日前，也有暖暖包、蓄熱衣、溫罐機等保暖商品68折起優惠。

統一超商針對北中南東跨年活動周邊上百間門市全面備戰，不僅強化杯裝咖啡、水、飲料、啤酒、零食及便於攜帶即拆即食的微波調理餐點等商品，較平日增加2至3倍的備貨量，也推出「2022新年慶活動」指定商品買2送1、買1送1，線上OPEN POINT APP行動隨時取更推出指定CITY飲品買21杯送22杯等優惠。

為滿足跨年連假出遊需求，統一超商表示，泰安服務區、新仁德服務區的7-ELEVEN門市，針對杯裝咖啡、泡麵、零食等備貨量及人力皆較平日增加1至2倍；清境農場、日月潭各有跨年活動，尤其清境商場門市因應高山低溫，泡麵、熱飲及保暖用品等備貨均倍數成長。

為迎接2022的跨年盛會，OK超商表示，信義商圈門市加碼備貨3至4倍，且OKmove行動超商將前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔，也增設「防疫專區」及「暖心專區」，販售醫療用口罩、酒精、濕紙巾及暖暖包等，預估業績可較平日成長5倍。

全家便利商店為因應跨年人潮，信義區門市備貨量較平常多出9倍，人力配置也增加10倍，更推出Let’s Café、私品茶優惠活動，會員於APP「隨買跨店取」購買飲品，即享第2杯11元優惠；購買指定商品，單筆消費金額滿250元，就送50元購物金，還有百樣指定商品，同品牌、同價位第3件零元優惠。（編輯：張均懋）1101229