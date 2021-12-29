金牌農村競賽 屏東2社區勇奪1金1銅

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（中央社記者李卉婷屏東縣29日電）農委會主辦的金牌農村競賽，經過1年多評比競爭，由屏東內埔鄉東片社區、枋寮鄉新龍社區分別奪下金牌、銅牌，不僅獲得獎金，更將與德國農村進行交流。

屏東縣政府今天發布新聞稿指出，第2屆金牌農村競賽，全台784個農村再生社區，歷經1年多的激烈競爭，今天公布競賽結果，代表屏東縣參賽的內埔鄉東片社區榮獲金牌、枋寮鄉新龍社區獲得銅牌，從總統蔡英文手中接過獎座，為屏東爭取最高榮譽。

榮獲金牌獎的內埔鄉東片社區，除有8家友善耕作農場共同組成「東片寶石村股份有限公司」，是全台第1個自發性的農村型社會企業外，更與社區內畜牧場共同合作沼渣沼液作為農地肥分替代使用，成立全國第1座社區型的「微生物資材培養推廣中心」；從原先與畜牧業間抗爭，成立社區巡水隊監測水圳水質，以集體力量要求畜牧業者改善，這是東片社區得以勇奪金牌獎的重要關鍵。

榮獲銅牌獎的枋寮鄉新龍社區，近年來以「魚鱗一片、希望無限」積極推動循環經濟，將衍生廢棄的龍膽石斑魚鱗，開發相關保養品及食品，解緩大量廢棄物環境問題，也吸引青年在地就業並建立品牌行銷；並與返鄉青年陳右穎合作，打造出融合工業風與漁村風格的「三魚直賣所」，推動新三魚文化運動，讓具有枋寮地方特色的三魚直賣所，不僅可以直接服務生產者與消費者、成為遊客服務中心，更試圖成為青年創業孵育基地。

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東片社區與新龍社區分別可獲得新台幣50萬元及20萬元獎金，以及與德國農村交流學習機會，奪金社區農委會更加碼給予100萬元行銷補助。

屏東縣長潘孟安表示，內埔鄉東片社區與枋寮鄉新龍社區不僅為屏東縣榮獲金牌農村1金1銅的榮耀，東片社區今年也參與第二屆全國十大綠色照顧典範徵選，榮獲綠色照顧潛力獎；新龍社區今年則是通過農委會110年優質農村體驗品質評鑑，再度為屏東爭取榮耀。（編輯：陳仁華）1101229