跨年新景點 魷魚遊戲4公尺木頭人現身台北東區

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中華電信29日宣布取得串流影音平台Netflix獨家授權，將「魷魚遊戲」劇中123木頭人遊戲的4公尺原尺寸娃娃，放置在台北東區服務中心廣場。（中華電信提供）中央社記者吳家豪傳真 110年12月29日

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（中央社記者吳家豪台北29日電）跨年景點再多一處，中華電信今天宣布取得串流影音平台Netflix獨家授權，將「魷魚遊戲」劇中123木頭人遊戲的4公尺原尺寸娃娃，放在台北東區服務中心廣場，民眾完成官方社群指定任務有機會獲得三星藍牙耳機。

中華電信也獨家取得桃園跨年虛擬實境（VR）直播，消費者戴上VR設備，就能進入沉浸式觀賞空間；用戶申辦精采5G月繳1399元、36個月租期，可將HTC VIVE Flow VR眼鏡0元帶回家。

中華電信發布新聞稿表示，即日起於官方Instagram舉辦留言許願活動，在指定貼文寫下新年心願並標記好友按讚，就有機會獲得iPhone 13 Pro（128G）與101景觀餐廳4人套餐等獎品；若到台北跨年現場捕捉中華電信的101動畫並發布限時動態，加碼再抽限量星巴克飲料兌換券。

從12月28日起，中華電信MOD推出2022跨年專區，集結各地跨年節目，高雄跨年晚會多視角轉播，由黃子佼、阿Ken、吳姍儒、浩角翔起主持陣容在北中南各地上陣，還有伍佰&China Blue、畢書盡、Ella、林宥嘉、郭書瑤等歌手在各地演出。（編輯：蘇志宗）1101229