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鋒面通過東北季風增強 北東降溫局部雨

2021/12/30 08:28
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（中央社台北30日電）中央氣象局表示，今天鋒面通過及東北季風增強，東半部整天不定時有局部降雨，北部則僅大台北東側有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；白天北台灣高溫略降，落在18度左右。

氣象局網站發布訊息指出，鋒面通過及東北季風增強，東半部地區整天不定時有局部降雨，由於這波冷空氣稍微偏乾一些，北部地區降雨將縮減到僅大台北東側有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴。

低溫方面，氣象局表示，東北季風影響期間各地仍偏涼冷，普遍在攝氏14到17度，中南部沿海地區及近山區平地會再低個1度左右；高溫上，白天北台灣由於雲量較多，高溫跟昨天相比略下降，落在18度左右，中部、花蓮大多在19到22度之間，南部、台東則可以來到23到25度，中南部日夜溫差較大，請留意日夜溫度變化適時調整穿著。

桃園至台南、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，從事海邊及海上活動請注意安全。

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根據環保署空氣品質預報資訊，今天鋒面通過及東北季風增強，東北風挾帶微量境外污染物南下影響台灣，影響程度視上游累積程度和降雨情形有所變化；雲嘉南以北空氣品質多為普通等級，高屏位於下風處擴散條件較差，污染物易累積。

花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1101230

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