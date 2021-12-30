馬祖地區傳貓瘟 暫停野貓結紮工作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

馬祖地區近期出現貓瘟後，已先將產業發展處寵物診療室的健康貓隻施打三合一疫苗後野放，並全面消毒診療室環境，待1月中後確定病毒未擴散，再確認開放地區貓隻結紮工作。中央社記者邱筠攝 110年12月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱筠連江縣30日電）馬祖南竿近期爆發貓瘟，今年已有11隻流浪貓死亡，縣府的寵物診療室已先暫停野貓結紮工作，連江縣產發處提醒養貓人士盡快為家貓安排施打三合一疫苗。

今年底馬祖愛貓志工送地區流浪貓進行結紮手術，陸續發現貓咪疑似因感染貓瘟，送驗後發現是感染貓瘟。根據連江縣產發處估計，已有11隻流浪貓出現染疫症狀後死亡。

連江縣產發處漁牧科長賴文啓接受電訪表示，針對貓瘟疫情爆發難以確認源頭，因人為入境馬祖很難進行全面消毒，在外地曾接觸過染疫貓隻的人都有可能帶病毒入境，也可能因物資含有感染病毒，將持續了解原因。

為避免疫情擴大，產發處提醒地區愛貓人士定期施打疫苗，特別是狂犬病與三合一疫苗，家中若有未施打貓隻，可聯繫產發處幫寵物注射疫苗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

科長賴文啓表示，地區出現貓瘟以後，已經先將產業發展處寵物診療室的健康貓隻，施打三合一疫苗後野放，並且全面消毒診療室環境，待1月中後確定病毒未擴散，才能確認開放地區貓隻結紮工作。因貓瘟在幼貓間的死亡率高，若有發燒、頻繁嘔吐、腹瀉等相關症狀，要儘快送醫接受治療，並消毒周遭環境，避免傳染。

面對類似緊急傷病狀況，馬祖因未有動物醫院，當動物遇到重大傷病狀況，須透過人為方式安排後送。連江縣產發處表示，地區若有動物須前往治療，目前都由民眾自行發起，產發處協助行政程序，必須持有台灣動物醫院開立診單，若有施打過狂犬病疫苗可透過飛機航班後送，動物醫院接送，若因特殊情形未施打疫苗動物，需要動物醫院約診追蹤。（編輯：李錫璋）1101230