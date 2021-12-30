屏科大食品系獲美國食科學會認證 國立大學第一
2021/12/30 20:10（12/30 20:21 更新）
成立已有67年歷史的屏東科技大學食品科學系，獲美國食品科技學會（IFT）高等教育評鑑委員會大學部課程認證通過，可促使食品系與世界一流大學的食品科學系課程國際接軌。（屏科大提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月30日
（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）國立屏東科技大學食品科學系獲美國食科學會（IFT, Institute of Food Technologists) 高等教育評鑑委員會的大學部課程認證通過，是第一所國立大學食科系獲IFT課程認證。
屏科大校長戴昌賢透過新聞稿表示，食科系全體老師為達成IFT的學位本科教育高標準食科課程審核，主動申請參加IFT高等教育審查委員會（Higher Education Review Board, HERB）嚴格評鑑。
屏科大農學院長、食品系教授陳和賢表示，食品系培育中、高階食品研發與管理人才，課程可全英語授課。
食品系主任林貞信表示，IFT現有80所世界名校食品系通過課程認證，認證將促使食品系國際接軌世界一流大學食品系課程，門當戶對交流，有助於學生到海外知名大學研習，可爭取學分承認與抵免。（編輯：李明宗）1101230
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