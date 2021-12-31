2022年倒數估湧逾百萬人潮 信義區超商拆大門備戰

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（中央社記者謝方娪台北31日電）台北市跨年晚會今天登場，考量民眾因防疫苦悶已久，出遊意願大增，估計將湧百萬以上人潮，信義區超商不敢大意，不僅拆除大門備戰，門市人力配置及備貨量最高大增10倍以上，並紛紛推出優惠下殺活動搶跨年商機。

受COVID-19疫情影響，全球大城市多半取消跨年活動，不過台灣疫情控制相對穩定，台北市今年照常舉辦2022年跨年晚會，將在今天下午3時開放民眾進場。由於民眾今年在家已苦悶數月，估計台北101跨年煙火秀將湧現百萬以上人潮。

備戰跨年，萊爾富北市信彩店已在今天上午10時拆除門市大門、玻璃櫥窗、冰箱玻璃門等，以便民眾結帳；萊爾富信義商圈門市平均皆增加10倍人力及備貨量，且預期今晚天氣偏濕冷，暖暖包、發熱衣、雨衣等增加至少20倍備貨量。

因疫情仍處二級警戒，萊爾富不敢鬆懈，門市員工除將全程配戴口罩落實防疫規範，也會加強機台及設備消毒。

全家便利商店針對跨年晚會、觀光景點周邊店鋪也全面備戰，由於台北市信義區為跨年一級戰區，全家店舖整體備貨量較平常大增9倍，因應跨年活動人潮，人力配置較平日增加10倍。

7-ELEVEN針對北中南東跨年活動周邊上百間門市，全面強化杯裝咖啡、水、飲料、啤酒、零食及便於攜帶即拆即食的微波調理餐點等商品，較平日增加2至3倍備貨量，另考量跨年日夜溫差大，熱罐飲品、雨具、發熱衣、關東煮與熱狗等熟食商品也較平日備貨量增加。

OKmart信義商圈門市也加碼備貨3至4倍，OKmove行動超商更前往信義商圈門市駐點，現場販售現煮咖啡、蛋塔、因應疫情及低溫增設「防疫專區」及「暖心專區」，販售醫療用口罩、酒精、濕紙巾及暖暖包等防疫保暖商品，預估業績可較平日成長5倍。

萊爾富統計顯示，每年跨年來客高峰期大約從中午以後開始，一直到元旦凌晨，其中又以熱食最受歡迎，例如茶葉蛋、現煮咖啡、關東煮、熱狗、飯糰、瓶裝水，每年幾乎都大賣，甚至可達平日70倍。

OKmart門市業績也顯示，每年跨年人潮是平日的3至5倍，其中以現煮咖啡、茶葉蛋、微波袋裝鮮食、炸雞等商品業績成長幅度最高。（編輯：林淑媛）1101231