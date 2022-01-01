台灣首個醫療服務創新發展科學園區 落腳台南沙崙

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（中央社記者張榮祥台南1日電）台南市長黃偉哲今天表示，行政院昨天已核定「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」，此園區將成為台灣第一個以醫療服務創新和生醫產業為發展主體的科學園區。

黃偉哲指出，行政院核定「國立成功大學沙崙醫療服務與創新園區先導計畫」，正式成為國家重大建設後，成大將在沙崙成立醫院和醫療服務創新園區，提升台南市新豐區醫療服務能量高達160%，這是對台南市政府、成大和全體市民最棒的新年禮物。

黃偉哲表示，台南市仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區統稱為「新豐區」，成大預估在沙崙新設醫院後，新豐區每萬人平均一般病床數，將從13.68床提升到35.65床，服務能量還能擴及周邊善化區、新市區、永康區及北高雄。

台南市政府研究發展考核委員會今天也發布新聞稿引述成功大學校長蘇慧貞的話說，成大2020年6月開始和台南市政府合作，7月邀請經濟部加入組成三方推動平台，向中央爭取近10次，2021年結束前得到好消息；預定地是沙崙F區和X區，最快今年下半年啟動執行。

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台南市政府表示，此醫院和園區是成大協助市府共同規劃「沙崙智慧綠能科學城2.0計畫」的部分項目，其他還包含全區營運辦公室、產業園區、便捷交通、資通安全強化等。

成大醫院院長沈孟儒表示，未來除將在沙崙設立一般醫院、「南台灣兒童醫療中心」及「台灣新南向衛生訓練中心」，還將成立「科技數據中心」，導入大數據、AI、5G等技術，精準布局下一世代醫療。（編輯：卞金峰）1110101