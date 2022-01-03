勞動基金110年11月收益減208億 長期績效仍穩定

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞動部勞動基金運用局今天發布去年截至11月底止勞動基金運用情形，整體收益數新台幣3257.9億元，較上期減少約208.8億元；就近10年、5年平均報酬率觀察，長期績效表現仍穩定。

勞動基金運用局公布去年截至11月底止勞動基金運用情形報告，整體勞動基金評價後收益數為3257.9億元，收益率6.99%。

勞動基金運用局說明，11月下旬，因為通貨膨脹問題、供應鏈緊繃以及新變種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒再起，全球經濟復甦面臨挑戰，致使金融市場主要股票指數呈現大幅波動震盪，債券殖利率則因為通貨膨脹走升，致使債券價格下跌，勞動基金單月獲利回吐208億元。

勞動基金運用局指出，以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年（100年至110年11月）平均報酬率為5.08%，近5年（105年至110年11月）平均報酬率則為6.19%，長期績效表現穩定。

勞動基金運用局提到，其中在國內股市投資配置約占整體勞動基金19%，去年截至11月投資收益率為25.35%，優於同期間台股大盤收益率18.29%。

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根據報告，截至去年11月底，勞動基金規模為5兆572億元，新制勞退基金規模為3兆1114億元，收益率6.93%；舊制勞退基金規模為9457億元，收益率8.29%；勞保基金規模為8312億元，收益率7.09%；就保基金規模為1436億元，收益率1.03%；職災保護專款規模為105億元，收益率0.67%；積欠工資墊償基金規模為148億元，收益率4.29%。

勞動基金運用局說，整體而言，全球整體經濟數據及企業獲利呈正向復甦，然而各主要國家的中央銀行，在面對通貨膨脹壓力下，將逐步緊縮貨幣量化寬鬆政策，加上目前部分區域仍受到新種變異病毒影響經濟活動，金融市場仍存在投資風險；後續將密切掌握全球政經情勢，在既定資產配置下，積極辦理各項投資，以提升基金長期投資效益。（編輯：管中維）1110103