雙北春節計程車漲幅5成 消基會呼籲緩漲

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消基會4日舉行記者會，指出台北市政府日前宣布1月23日到2月6日15天含上班日，在雙北搭計程車每趟加收加成費新台幣30元，比往年10天、20元雙漲50%，恐讓其他縣市跟進，呼籲緩漲、減少加成幅度。（消基會提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月4日

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（中央社記者楊淑閔、黃旭昇、陳怡璇台北4日電）消基會今天表示，台北市政府日前宣布1月23日到2月6日15天含上班日，在雙北搭計程車每趟加收加成費新台幣30元，比往年10天、20元雙漲50%，恐讓其他縣市跟進，呼籲緩漲。

消費者文教基金會今天召開「春節期間雙北計程車漲價50%？呼籲緩漲並減少加成幅度」記者會，做出以上表示。

消基會秘書長徐則鈺說，日前台北市政府交通局開會後宣布，從1月23日起至2月6日止的15天期間，在雙北市搭乘計程車，每趟將加收加成費30元，比過去的20元多10元、漲5成，對比往年的10天，也多出5天，等於雙漲5成。

他補充，過去20年來，春節計程車加收費金額為20元左右，民國104年以前天數以春節期間為主，即除夕前2天到年假結束日，104年時，台北市政府交通局費率審議委員會決議，改為除夕前2天到年假結束期間，如不足10天，則以國定年假最後1天（含）往前推算10天。

消基會財務長陳智義舉例說，他日前外食發現小吃漲價，漲快2成，綜觀現況食衣住行多有漲勢出現，但是一般人今年調薪3%、公務員4%，要面對這麼多面向漲幅更高的情況，恐已感覺有壓力；現在這給計程車業的春節紅包金額、天數雙漲5成，還在上班日期間就起算，恐怕不合理，試問「明、後年會不會也這樣？」

消基會董事長黃怡騰並說，消基會也擔心雙北市這麼做，其他縣市會不會跟進，呼籲緩漲、減少加成幅度；而且這春節紅包的美意，若有趁火打劫意味，會讓消費者過於不樂，進而改搭捷運、公車等其他交通工具，反而讓計程車業喪失過年旺季賺錢時機，希望業界慎思。

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台北市公共運輸處長常華珍說，這是由台北市汽車駕駛員職業工會提案，公部門是被動審議。雙北是共同生活圈，工會表示這2年受疫情影響、大家收入都很低，且運價很久沒調整，北北基20元的行情不僅是全國最低也維持多年，其他4都是50元起跳。

新北市政府交通局運輸管理科股長黃仲平接受中央社記者電訪表示，這項加成調整是以乘客搭乘地的起點計算，不限車籍是否設在新北，包含多元計程車也是；此外，新北市計程車客運服務商業同業公會、新北市計程車駕駛員職業工會代表，都在審議委員會反映，加成費率多年來並未調漲，這次調漲可提升服務動能與品質。（編輯：張芷瑄）1110104