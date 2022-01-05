國立大學校長當私大董事 教團關注利益衝突

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（中央社記者陳至中台北5日電）教育部同意台大校長管中閔、成大校長蘇慧貞可以兼任文化大學董事，寫下近年教育界先例。教育團體認為，大學校長工作繁忙，是否能再分神，且兩校是否會有利益衝突，值得未來關注。

中國文化大學董事會於11月10日召開會議改選出第19屆董事，擬將台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞等人列入新董事名單。由於兩人都是國立大學現任校長，任期都未結束，是近年首度出現的案例，教育部花了一些時間釐清法規和程序。

教育部今天晚間向媒體說明，台大、成大校方已分別函報管、蘇擬兼任文大董事職務，教育部依照「公務員服務法」第14條之2規定，認定文大董事是非營利團體職務，同意兩人可以兼職。目前正等待文大函報兼職許可函，後續將依「私校法」等規定審核董事資格。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，管、蘇都擁有校務行政經驗，但私校與公校是完全不同的環境，校長與董事的角色也不一樣，校長是行政主管、教師協助者；董事則更多扮演監督者，在許多私校更承擔了募款的任務。

尤榮輝表示，以文大董事會現況，即便管、蘇加入，也很難撼動原來的派系，可以預期未來還有一番角力。他也質疑，國立大學校長工作繁忙，是否還有心力分神私校事務。

尤榮輝也提到，教育部開了先例之後，恐怕未來會有許多私校仿效，「是好是壞很難講。」學界大都會希望校長能專心校務，不要腳踏兩條船，也會擔心國立大學校長到私校可能會有類似「門神」的問題。

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全國教師工會總聯合會（全教總）理事長侯俊良表示，從正面來看，國立大學校長兼任私校董事，可能有助2校互通交流，校長也能把經驗和人脈帶到私校。

侯俊良也提到，私校是不是一定要找國立大學現任校長當董事，則是另一個議題，「難道找不到其他人了嗎？」他也提到，如果遇到涉及2校競爭的事務，是否會有利益衝突，是否需要訂出「競業條款」，都值得後續觀察。（編輯：陳政偉）1110105