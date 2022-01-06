全國首條花卉冷鏈上線 助凍齡延長瓶插壽命

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台北花市6日舉辦全國第一條完整花卉冷鏈供應體系記者會，農糧署長胡忠一（右3）、台北市長柯文哲（左3）、副市長黃珊珊（右2）等人出席。（台北市政府提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月6日

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）為確保花卉品質穩定，台北市政府攜手台中市、南投縣政府，打造全國首條完整花卉冷鏈供應體系，讓花卉從田間摘下後「凍齡」，瓶插壽命可延長至3倍。

台北花市今天舉辦全國第一條完整花卉冷鏈供應體系記者會，柯文哲致詞表示，台北花市的交易量佔全台灣花卉交易量一半，因此在108年就建立起冷鏈系統，不過花摘下來後的包裝、運送過程卻沒有冷鏈。

柯文哲說，感謝農糧署補助及台中市、南投縣政府合作，才能建立起全國第一條完整花卉冷鏈供應體系，提供更好的花卉品質，將來要繼續努力，將相同模式推廣到其他地區的花卉產地，甚至肉類、蔬菜等農產品。

農糧署長胡忠一表示，台灣的花卉產地總共1萬4520公頃，每年產值新台幣176億元，其中3分之2為國內消費，3分之1外銷到國外，而外銷又以美國採購蝴蝶蘭為大宗，接下來則是日本喜歡的文心蘭。

胡忠一指出，從產地採收下來的花非常熱，而且隨著氣候變遷、全球暖化，花卉很快就會萎凋、黃化，所以在田間就要做採收後處理，打造低溫集貨、理貨場，全面建立起冷鏈供應體系。

胡忠一說，感謝台北市政府協助，讓花卉從產到銷都得到非常好的溫控，延長花卉的瓶插壽命2到3倍，幫助消費者也幫助農民，並提升產業競爭力。

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台北市產業發展局表示，冷鏈體系包含採後處理、低溫包裝到冷藏運輸，目前共有7輛冷鏈車在運作中，已攜手南投縣大湳合作農場，與台中市后里區的廠商則仍在洽談中，預估今年台北花市的冷鏈花卉比例將達到35%。

至於花卉是否會因此漲價？產發局指出，為了讓花送到消費者手上仍是新鮮的狀態，產地端須投入低溫作業、倉儲等設施成本，因此一定會漲價，但初期會抑制價格，讓消費者慢慢習慣與價格相符的高品質。（編輯：李亨山）1110106