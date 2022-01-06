寶二水庫人工增雨 北水局：降雨恐正常偏少

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經濟部水利署北區水資源局表示，預估未來一季降雨趨向「正常偏少」，6日下午在寶山第二水庫進行人工增雨作業，盼維持水庫高水位。（北水局提供）中央社記者葉臻傳真 111年1月6日

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（中央社記者葉臻桃園6日電）北水局今天接獲指示，下午在寶山第二水庫進行人工增雨作業。北水局表示，雖然寶二水庫蓄水量仍有近8成，但未來一季降雨趨向「正常偏少」，希望維持水庫高水位以確保供水穩定。

經濟部水利署北區水資源局副局長郭耀程今天向媒體表示，接獲中央通知進行人工增雨作業，下午4時10分，在寶山第二水庫、永和山水庫、明德水庫各燃放1支焰劑，轄屬寶二水庫已配合施放完畢，本次石門水庫並未獲施放通知。

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郭耀程說，目前新竹地區供水尚可維持穩定，但因時序進入枯水期，且中央氣象局預測今年仍受輕度反聖嬰現象影響，未來一季降雨趨向「正常偏少」，因此仍以維持水庫多蓄水、高水位的方式操作，以因應未來氣候的不確定性，並確保供水長期穩定。

根據經濟部水利署防災資訊服務網，截至今天下午5時，寶二水庫有效蓄水量為2426萬立方公尺，蓄水量為77.1%。（編輯：張銘坤）1110106