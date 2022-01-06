今年首發人工造雨 寶二與明德等水庫燃放增雨焰劑

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（中央社記者曾智怡台北6日電）從去年百年大旱至今，水利署持續落實水情監控，水利署今天表示，為讓水庫蓄水得以維持在高水位，確保供水長期穩定，已於下午4時左右在寶二、永和山、明德水庫各燃放1支增雨焰劑，是今年第一次。

經歷百年大旱，外界格外關注今年供水情勢，水利署日前表示，目前主要水庫蓄水率約7成至近滿庫，全台上半年水情正常，民生、產業用水無虞，今年1期稻作將如期展開供灌。

為維持水庫處在高水位，水利署北區水資源局（北水局）今天表示，增雨服務團於今天下午4時10分請寶二、永和山、明德水庫各燃放1支增雨焰劑，轄下寶二水庫已配合施放。

北水局官員受訪時指出，雖目前尚無缺水危機，但因中央氣象局預測未來仍受反聖嬰現象影響，降雨趨向「正常偏少」，因此水庫仍以多蓄水維持高水位方式操作，以因應未來氣候的不確定性，確保供水長期穩定。

官員進一步說，現已進入枯水期，尤其越往南部降雨機率越低，因此都會請人工增雨團隊觀測各地風速、雲層含水量等環境條件，適時實施人工增雨，透過燃放增雨焰劑，增加水氣重量，達到降雨效果。

官員補充，先前並沒有增雨條件，加上許多水庫水位仍高，暫無實施效益，因此今天是今年首次燃放增雨焰劑。（編輯：潘羿菁）1110106