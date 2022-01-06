百貨超市搶攻春節商機 樂觀估業績雙位數成長

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（中央社記者曾智怡台北6日電）受限邊境管制，民眾多留在國內過年，百貨、超市搶攻春節商機，祭出滿額回饋、超值福袋等吸客。Global Mall表示，年節餐廳訂位已達9成，可說是一位難求；全聯表示，去年春節檔期業績超過新台幣百億元，預期今年業績增長1成。

Global Mall受訪時表示，去年儘管受COVID-19本土疫情衝擊，但在線上線下多管道服務、桃園A19商場全新登場及振興五倍券的帶動下，推升客單價明顯提升，加上疫情帶動使用行動支付、線上購物的增長，例如「環球Online」線上購物更爆發性成長逾10倍，因此最終全年業績與2020年接近持平。

展望今年，Global Mall表示，十分看好今年業績表現，截至目前，年菜預購銷量較去年成長2成，餐廳年節訂位率則已達9成，「除夕到初一、二幾乎都沒了，一位難求」，預期春節整體業績將成長1成。

Global Mall進一步說，今年將積極持續拓展線上線下串聯服務，像是近期推出的美食快取站，線上下單、車站分店快取，帶動線上購物美食業績成長50%、新增會員2成，加上A19五樓主題餐廳將於年前登場、桃園A8宜得利家居於1月14日開幕，今年度業績目標挑戰成長15%。

Global Mall春節檔期在1月13日至2月15日，祭出3大回饋，包含百萬點數紅包大放送、滿額享回饋10%，更首推「跨界福袋」，以跨品牌、主題性為主軸，強調健康舒壓、大人或親子體驗、美食百寶袋概念等，線上線下超過2000個福袋，總價值逾300萬元，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅、智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等。

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超市龍頭全聯福利中心也自1月7日至2月10日推出春節活動「福利熊陪您過新年」，全聯指出，今年黃金年貨日限時9天，較去年多出2天，讓消費者更有時間好好準備年貨，使用PX Pay儲值金支付單筆每滿1000元加贈800福利點，最高享8%回饋，「PXGo!全聯線上購」與線下同步享有優惠，指定期間最高可享16.3%回饋。

全聯表示，去年春節檔期業績超過百億，年成長超過1成，而今年春節檔期為期35天，與去年天數相同，同樣整合線上線下行銷資源，推出7大主題活動、約6000項商品促銷回饋，預估在今年春節優惠盡出情況下，將可有效推升整體業績再增長1成。（編輯：潘羿菁）1110106