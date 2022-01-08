合歡山降雪霰如灑糖霜 追雪車輛須加掛雪鍊

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溫度與水氣配合，合歡山7日晚間到8日凌晨間歇固態降水（霰或雪），8日清晨整個山頭彷彿灑上薄薄白色糖霜。（南投林管處松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月8日

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（中央社記者蕭博陽、張祈南投縣8日電）溫度與水氣配合，合歡山昨天晚間到今天凌晨間歇固態降水（霰或雪），整個山頭今天清晨彷彿灑上薄薄白色糖霜，讓過夜遊客好開心，還有追雪族自備塑膠板在邊坡享受滑雪樂趣。

東北季風搭配水氣，合歡山昨天晚間到今天凌晨間歇固態降水（霰或雪），由於今天清晨之前人車不多，標高3275公尺的武嶺一帶道路、邊坡彷彿灑上白色糖霜，少數留在武嶺停車場過夜的追雪族開心「包場」享受完整雪景，不過隨著人車湧入，路面積冰雪也漸消融。

合歡山7日晚間到8日凌晨間歇固態降水（霰或雪），整個山頭8日清晨彷彿灑上薄薄白色糖霜，讓過夜遊客好開心。（南投林管處松雪樓提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月8日

此外，花蓮縣警察局新城分局合歡派出所副所長阮漢魁告訴中央社記者，昨天晚間8時起松雪樓降雪，雪量不大，部分路段路面結冰，不至於積雪，昨天晚間遊客不多，有零星打滑事件，都能迅速排除，沒人員受傷。

阮漢魁說，氣溫持續降低，預估雪線將持續下降到大禹嶺路段，提醒民眾上山務必做好準備，車輛須加掛雪鍊，注意氣象預報及交通資訊。

省道台14甲線合歡山水晶宮路段昨天晚間突降冰霰夾雪，造成道路結冰，交通部公路總局第二區養護工程處為確保用路安全，昨天晚間緊急實施預警封閉措施，台14甲線指標18公里處南投縣翠峰到41.5公里處花蓮縣大禹嶺路段，車輛只出不進。

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今天適逢假日，不少追雪族凌晨就分別在翠峰、大禹嶺管制站等候上午放行。二工處指出，台14甲線翠峰至大禹嶺今天上午7時恢復交通，但經派員檢視路況，管制路段29公里處南投縣昆陽至36公里處花蓮縣小風口路段，由於積雪結冰未融，限加掛雪鍊車輛通行。

二工處說，高山氣候嚴峻、變化迅速，管制路段會視路況機動調整，提醒上山賞雪用路人沿途注意路側可變資訊看板（CMS）顯示的交通管制及訊息，另依管制公告，機車、重機及乙類大客車都禁止進入。（編輯：張芷瑄）1110108

溫度與水氣配合，合歡山7日晚間到8日凌晨間歇固態降水（霰或雪），山區各停車場8日一早就客滿，轄區仁愛警分局派員加強疏導交通及取締違規停車。（仁愛警分局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年1月8日