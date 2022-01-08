高雄蓬萊港區公共藝術作品 見證歷史與文化新面貌

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台灣港務公司攜手藝術家們在高雄港區推動公共藝術整體規劃，打造多樣公共藝術作品，其中限期展出的「波光」透過布幔隨風上下浮動，營造浪漫美感。中央社記者曾以寧攝 111年1月8日

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（中央社記者曾以寧高雄8日電）港務公司推動公共藝術整體規劃，在高雄蓬萊港區建設6件公共藝術作品與多件限期展出作品，透過教育推廣、文創市集等活動，盼帶民眾見證港區歷史和文化新面貌。

協助整體規劃及各港設置方案的杜象藝術企劃總監鄭剛告訴中央社記者，這幾件在高雄港史館、水花園周邊的永久性作品，是委託高雄淵源深厚的老、中、少藝術家完成，經實地走訪與規劃，共同塑造高雄港藝術新風貌和地景想像，盼培植在地創作，也讓民眾在藝術節、美術館外看到這些藝術作品。

其中，王仲堃與噪咖藝術有限公司在4號管制站前創作的「風與鐘聲」，是利用風力作為雕塑的動力源，透過機械輪轉和3個簡單音階，打造港區獨有音景。

涂維政則是把港區廢棄機械零件，壓印製作狀似化石的壁畫，創作出在棧9-2國際郵輪旅運中心外牆上的「打狗港遺跡化石」，象徵考古學家企圖將發現的歷史文物拼湊成高雄港的美好。

許自貴在高雄港水花園上的「快樂小丑龍」，繽紛的馬賽克經細緻鑲嵌，在海邊陽光映照下燦爛耀眼，打破一般人刻板印象中灰色的港岸，營造充滿快樂和希望的場域，也吸引許多孩子爬上合影。

在高雄港史館前廊道上則有黃文勇創作的「逍遙遊打狗－記憶場域」，在地上嵌入具有高雄歷史影像，融合可以上網聆聽故事的QR Code，建構一條具有人性、溫度、情感的歷史時光走道。

藝術家黃文勇在高雄港史館前廊道上打造作品「逍遙遊打狗–記憶場域」，於地面嵌入高雄歷史影像，融合可以上網聆聽故事的QR Code，建構一條具有人性、溫度、情感的歷史時光走道。中央社記者曾以寧攝 111年1月8日

作品「等你的地方」，則將石椅做成媽媽帶著孩子們望向港口的形象，以留給爸爸的空席，形塑出父親出海工作、家人在港邊等待的圖像。作品位在遊客眾多的棧貳庫外，也成了民眾休息看海好所在。

預計月底完工的「大港迴聲」則將以1座搖擺鐘及37顆銅鐘在大港橋畔打造新地景和聲景，侯林規劃設計公司也用吊起的圓形，重現50年代高雄港出口香蕉極盛時，起重機吊起一簍簍香蕉的歷史畫面。

限期展出的街道家具和非永久性公共藝術裝置中，則有多件結合桌椅，展現藝術美感之餘也供民眾休憩。也有不少藝術家利用輕盈的布料或風車，讓「海風」成為作品一部分；或在作品中放入船隻意象，呼應高雄港主題。

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台灣港務公司透過新聞稿表示，從民國104年開始推動「公共藝術整體規劃暨設置方案」計畫，以「大地理、大航海、大數據」為主軸、高雄港蓬萊港區當開端，投注逾8000萬元，共完成6座公共藝術作品，及6件街道家具及非永久性公共藝術裝置，並透過教育推廣活動、美學工作坊和專業導覽，讓民眾見證港區歷史、文化新面貌。

港務公司也說，7日至9日下午1時30分至7時30分，在港史館周邊舉行文創市集，集合超過40家文創攤商和公益市集，5號碼頭也搖身變為戶外電影院開放民眾體驗。盼透過公共藝術讓民眾跟著高雄港「迎風揚帆藝起航」，見證歷史記憶與現代創作的交會。（編輯：孫承武）1110108

藝術家許自貴在高雄港水花園打造藝術裝置「快樂小丑龍」，運用繽紛馬賽克磚經細緻鑲嵌，在海邊陽光映照下燦爛耀眼，營造充滿快樂和希望的場域，也常吸引許多孩子和作品合影。中央社記者曾以寧攝 111年1月8日

台灣港務公司推動公共藝術整體規劃，在高雄蓬萊港區建設6件公共藝術作品與多件限期展出作品，其中在高雄港4號管制站前的作品「風與鐘聲」，是利用風力作為雕塑的動力源，透過機械輪轉和3個簡單音階，打造港區獨有音景。（杜象藝術提供）中央社記者曾以寧傳真 111年1月8日