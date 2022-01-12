友善育兒政策上路 育嬰留職停薪比例增加3成

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（中央社記者吳欣紜台北12日電）總統今天公布修正性別工作平等法部分條文，讓勞工配偶有陪產檢和陪產假共7日，勞動部指出，施行日期由行政院訂定，而去年先上路的規定，讓申請育嬰留停比例較2020年同期增加3成。

現行勞工懷孕可享產檢假5日、配偶陪產假5日，薪資由雇主支應，但因應少子女化趨勢，總統今天公布修正性別工作平等法部分條文，明定勞工妊娠期間，雇主應給予產檢假7日，陪伴配偶則有陪產檢和陪產假共7日，產檢假、陪產檢假、陪產假薪資照給。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天接受媒體聯訪指出，這次修法將「產檢假」及「陪產檢及陪產假」由5日修正為7日，新增2日的薪資費用，考量企業負擔能力，全部由中央政府補助，雇主後續可以向勞動部勞工保險局申請。

黃維琛說，總統今天公布的法令上路日期將由行政院另訂之，不過，產檢假日數由5日增加為7日這項規定已先在去年7月1日上路，如果雇主有給優於法令的多2日產檢假薪資，現在仍可向勞保局申請補助。

黃維琛也提到，去年先行上路的友善育兒政策，包含雇主可優先給產檢假多2天、育嬰假可以不用請到6個月、育嬰留停津貼增加至8成薪等規定，也帶動整體請領育嬰留停的申請比例。

根據數據，去年7月至11月底止，整體申請育嬰留職停薪比例較前年同期增加3成、33.56%，其中男生申請比例增加59.74%、女性增加27.53%。

如果是沒有請到6個月育嬰留職停薪部分，去年也較前年同期增加71.25%，其中女性58.05%，男性則增加高達129.36%。

黃維琛說，配合性別工作平等法修正規定，目前已著手研訂相關子法及措施，也將強化宣導及輔導，讓法案順利上路施行，落實政府對勞工的承諾與保障。（編輯：陳仁華）1110112