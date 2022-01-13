寶二水庫堰頂加高環差案過初審 補數字校正說明

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（中央社記者張雄風台北13日電）環保署今天審查寶山第二水庫溢洪道堰頂加高環差案，環委雖支持此案，但也說報告中數字前後不一非常不理想，若「校正回歸」應詳加說明。會議決議補充修正後通過、送大會審查。

行政院環境保護署召開「新竹縣寶山第二水庫環境影響評估報告書第三次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審會議。開發單位經濟部水利署北區水資源局表示，擬將寶二水庫溢洪道堰頂加高1.35公尺，水庫蓄水容量增加192萬噸。

環評委員大致同意將堰頂加高、增加蓄水量以解決用水需求的方向，但前一次審查出現報告書件中數字前後不一的問題，這次又再度發生，不只一名環委直言「書件品質不理想」。

環委列舉如枯水年究竟是108年還是109年，在報告內文和附件就不一致；報告前文用西元年，同文後段又變民國年，讓人很困擾；另外，上游放水量到底是實際值或是推估值，在報告中也看不出來。

會議主席、環評委員簡連貴在綜整環委意見時提到，環評書件資料的正確性有法律責任，委員相信開發單位的數字，但今天報告前後兜不攏，數據、分析如果有調整、「校正回歸」，應該要說明。

有環委直言，相當重視水資源開發的案子，也希望能盡快有結果，但現在時間延宕，「如果缺水真的不是環評委員審太慢」。

北水局表示，由於部分內容分別交由2間不同的顧問公司處理，後續也沒有詳加校正，才會出現這樣的情況；放水量是用過去的水量做統計，計算過程是用49年來的資料模擬，會再檢查公式。

北水局說，由於擬案時部分109年的資料尚未取得，後來有新的資料才逐一更新，確認枯水期是109年，也向環委致歉，後續推動不會讓審查委員有壓力。

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環委另要求北水局補充植栽計畫內容，含淹沒區特有種喬木移植及補植原生喬木種類、數量、位置及面積；加強水庫安全監測及預警機制；「強化整體環評書件品質」等。會議決議此案通過初審，將送大會審查。

主管機關經濟部水利署表示，去年遭逢百年大旱，如果梅雨再晚1、2週到，可能新竹就要實施分區供水，增加寶二蓄水量對供水穩定有一定幫助；盤點全台水庫，受限於地形等條件，以阿公店、寶二、南化等水庫比較適合加高。至於北水局書件品質不佳，水利署承諾會加強把關。（編輯：管中維）1110113