大專師資老化、國際攬才難 大學提補足教授年金

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（中央社記者陳至中雲林13日電）111年全國大專校院校長會議今天在雲林展開，許多代表指出，大專面臨師資老化，國際攬才又欠缺競爭力，建議回復原先年金制度，或設計新的「附加年金」，補足教授年改後減少的退休金。

大專校長會議下午進入分組議題討論，為確保各校暢所欲言，並未開放媒體旁聽，不過主辦單位有提供各組引言人的簡報，國立大學校院協會（國大會）也同步發布新聞稿，向外界說明討論內容。

國大會指出，年金改革未考慮大學、中小學差異，犧牲了大學教授。大學教授投入職場時間比中小學教師晚許多，且需要較多的資源培育。同時，國際正處於激烈的高教人才競爭，日本、香港、新加坡等地的教授薪資是台灣的2到4倍，年改後台灣更難吸引人才。

年改也引發教授延後退休，年輕學者的機會減少，國大會引用教育部統計資料指出，年改後各大學50歲以下的學者占比越來越低，104學年仍超過5成，到109學年已不到4成。

國大會提議，將大學教授年金修復到年改前的計算方式，或是採取「附加年金」的作法。據估計，這樣的作法每年僅增加新台幣34億元預算，相較於將所有正教授加薪一倍約需107億元，顯得更有效益。

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成功大學校長蘇慧貞在分組討論的簡報中指出，年改後人才出走、延退、師資老化、年輕人修讀博士意願低，都攸關高等教育前途，回復或修補高教年金制度，可以減緩衝擊。她也提出可考慮讓現職公教人員結清年資，加入新制或配合多元投資管理模式，延後基金用完年度。

高雄科技大學校長楊慶煜指出，年改後的退休金雖足以支應生活所需，但若遭遇失能等不健康狀態，恐不足支應醫療與生活支出。且年改即時實施，讓資深教師來不及做好退休規劃，大量延後退休，影響高等教育的世代交替。（編輯：張雅淨）1110113