陳威明接任北榮院長 盼守住防疫下半場創五好

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（中央社記者陳婕翎台北17日電）國內骨癌權威陳威明今年1月16日起接任台北榮總院長，他表示，上任後希望延續前2任院長防疫佳績，守住疫情下半場，照顧好病人、醫護同仁，將醫療軟硬體提升等「五好」目標。

台北榮總今天舉行新任院長布達典禮，原任院長許惠恒在退輔會主委馮世寬監交下，將印信交給新任院長陳威明。北榮歷任院長、副院長及各單位主管與同仁共同觀禮。馮世寬期勉會屬醫療體系在既有基礎上，精益求精、再創高峰，持續為照護榮民與民眾健康而努力。

陳威明在今天布達典禮後接受媒體訪問表示，上任後以「五好」為目標，第一好是將防疫做好，守住疫情下半場，帶領醫護人員繼續努力，提供更多醫療量能，協助台灣共度疫情期間；第二好要把病人和北榮醫護人員照顧好；第三好則是把學生教好，盼望替台灣培養更多仁心仁術好醫生。

陳威明說，第四好是把醫院軟硬體及工作氛圍營造好，包含新醫療大樓、手術室都將於近期完工啟用，希望用最好的設備和環境照顧病人；第五好是與人共好，將和學術、產業界體系密切合作，致力創新研發，讓台灣國際醫療實力更堅強。

抗疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2年期間，陳威明曾親自帶領北榮團隊，率先推動國內池化核酸檢測（pooling PCR），18小時內完成苗栗電子廠京元電5000人篩檢及台北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，展現強大的採檢量能，樹立良好的模式與經驗。

今天有多位陳威明的貴人到典禮現場獻上祝福，除了恩師北榮前骨科主任羅惠熙，陳威明的妻子今天也親自到場，見證丈夫榮耀時刻，「如果沒有她，就沒有我」，陳威明感謝妻子支持與陪伴，忙碌的他半夜返家餐桌上總有一碗熱呼呼的麵，是他繼續打拚的動力，他還分享雙眼手術都是由妻子親自開刀。

陳威明於1962年出生，畢業於國立陽明大學醫學士，專長是骨骼肌肉系統腫瘤治療、複雜關節重建手術及微創人工關節手術及股骨頭缺血性壞死研究。今年60歲的他更是榮總「九三兒童癌症病房」病童口中親切的「陳爸爸」。

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陳威明從陽明醫學院畢業時曾到花蓮鳳林榮民醫院實習，當時花東地區醫療資源匱乏，常有老榮民跌倒骨折，讓他深感不捨，因而選擇骨科，自此一頭栽進骨科與骨肉癌治療領域。

陳威明自1988年起總共已完成超過2萬8000例骨科手術，其中更照護台灣百分之60以上的骨肉瘤病患。2005年研究論文刊登於新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine），是目前台灣骨科唯一刊登在NEJM的科學研究文章。（編輯：方沛清）1110117

台北榮總17日舉行新任院長布達典禮，由國內骨癌權威陳威明（右）接任院長，陳威明妻子（左）也親自到場見證丈夫榮耀時刻。中央社記者陳婕翎攝 111年1月17日