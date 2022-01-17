更多編輯台推薦新聞：
1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡
生活

1922疫苗預約平台上午10時再開放 分流時程7大QA看這裡

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？
科技

按下檢舉鍵之後 臉書審核員怎麼決定貼文刪還是留？

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員
文化+

護傳統也拚創新「魔術之手」許正宗當布袋戲超級助選員

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增17例、境外移入49例 桃機案累計確診破百
首頁 / 生活

陳威明接任北榮院長 盼守住防疫下半場創五好

2022/1/17 11:06（1/17 11:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北榮總17日舉行新任院長布達典禮，原任院長許惠恒（左）在退輔會主委馮世寬（中）監交下，將印信交給新任院長陳威明（右）。（台北榮總提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年1月17日
台北榮總17日舉行新任院長布達典禮，原任院長許惠恒（左）在退輔會主委馮世寬（中）監交下，將印信交給新任院長陳威明（右）。（台北榮總提供）中央社記者陳婕翎傳真 111年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北17日電）國內骨癌權威陳威明今年1月16日起接任台北榮總院長，他表示，上任後希望延續前2任院長防疫佳績，守住疫情下半場，照顧好病人、醫護同仁，將醫療軟硬體提升等「五好」目標。

台北榮總今天舉行新任院長布達典禮，原任院長許惠恒在退輔會主委馮世寬監交下，將印信交給新任院長陳威明。北榮歷任院長、副院長及各單位主管與同仁共同觀禮。馮世寬期勉會屬醫療體系在既有基礎上，精益求精、再創高峰，持續為照護榮民與民眾健康而努力。

陳威明在今天布達典禮後接受媒體訪問表示，上任後以「五好」為目標，第一好是將防疫做好，守住疫情下半場，帶領醫護人員繼續努力，提供更多醫療量能，協助台灣共度疫情期間；第二好要把病人和北榮醫護人員照顧好；第三好則是把學生教好，盼望替台灣培養更多仁心仁術好醫生。

陳威明說，第四好是把醫院軟硬體及工作氛圍營造好，包含新醫療大樓、手術室都將於近期完工啟用，希望用最好的設備和環境照顧病人；第五好是與人共好，將和學術、產業界體系密切合作，致力創新研發，讓台灣國際醫療實力更堅強。

抗疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）2年期間，陳威明曾親自帶領北榮團隊，率先推動國內池化核酸檢測（pooling PCR），18小時內完成苗栗電子廠京元電5000人篩檢及台北市三大果菜批發市場大規模採檢任務，展現強大的採檢量能，樹立良好的模式與經驗。

今天有多位陳威明的貴人到典禮現場獻上祝福，除了恩師北榮前骨科主任羅惠熙，陳威明的妻子今天也親自到場，見證丈夫榮耀時刻，「如果沒有她，就沒有我」，陳威明感謝妻子支持與陪伴，忙碌的他半夜返家餐桌上總有一碗熱呼呼的麵，是他繼續打拚的動力，他還分享雙眼手術都是由妻子親自開刀。

陳威明於1962年出生，畢業於國立陽明大學醫學士，專長是骨骼肌肉系統腫瘤治療、複雜關節重建手術及微創人工關節手術及股骨頭缺血性壞死研究。今年60歲的他更是榮總「九三兒童癌症病房」病童口中親切的「陳爸爸」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

陳威明從陽明醫學院畢業時曾到花蓮鳳林榮民醫院實習，當時花東地區醫療資源匱乏，常有老榮民跌倒骨折，讓他深感不捨，因而選擇骨科，自此一頭栽進骨科與骨肉癌治療領域。

陳威明自1988年起總共已完成超過2萬8000例骨科手術，其中更照護台灣百分之60以上的骨肉瘤病患。2005年研究論文刊登於新英格蘭醫學雜誌（The New England Journal of Medicine），是目前台灣骨科唯一刊登在NEJM的科學研究文章。（編輯：方沛清）1110117

台北榮總17日舉行新任院長布達典禮，由國內骨癌權威陳威明（右）接任院長，陳威明妻子（左）也親自到場見證丈夫榮耀時刻。中央社記者陳婕翎攝 111年1月17日
台北榮總17日舉行新任院長布達典禮，由國內骨癌權威陳威明（右）接任院長，陳威明妻子（左）也親自到場見證丈夫榮耀時刻。中央社記者陳婕翎攝 111年1月17日
台北榮總17日舉行新任院長布達典禮，由國內骨癌權威陳威明（前左2）接任院長，北榮護理部獻花祝福。中央社記者陳婕翎攝 111年1月17日
台北榮總17日舉行新任院長布達典禮，由國內骨癌權威陳威明（前左2）接任院長，北榮護理部獻花祝福。中央社記者陳婕翎攝 111年1月17日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族