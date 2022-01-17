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疫情45/300

新竹縣某科大師生確診 擴大篩檢456人陰性

2022/1/17 12:38（1/17 14:25 更新）
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新竹縣某科技大學2名師生16日確診，縣府環保局獲報隨即派員至校園加強清消。（新竹縣政府提供）
新竹縣某科技大學2名師生16日確診，縣府環保局獲報隨即派員至校園加強清消。（新竹縣政府提供）
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（中央社記者沈佩瑤新竹縣17日電）新竹縣長楊文科今天指出，縣內某科大2師生確診案，初步匡列685人，另擴大篩檢456人，目前皆陰性，採檢仍進行中；個案足跡修正前往家樂福超市時間，並新增1全家便利超商。

中央流行疫情指揮中心昨天公布的國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新增確定病例，其中案17932和17933為新竹縣某科技大學師生，1月9日曾至桃園中壢西堤餐廳用餐。

楊文科上午在臉書（Facebook）說明表示，縣府疫情指揮中心與校方共同研議停課至22日，停止所有教學活動，另游泳池、保齡球館、校內餐廳、超商也暫停營業。

楊文科指出，初步匡列居家隔離171位、自主健康管理180位及自我健康監測334位，合計685人，另外擴大篩檢456人檢驗結果全數陰性，採檢仍在持續進行中。

至於案17933足跡，楊文科說，因疫調資料與實聯制資料不一，重新確認過後，原先1月13日晚上約11時至家樂福超市新豐建興店，更正日期為1月12日晚間約11時。

另新增一處，1月12日晚上約11時38分前往全家便利超商新豐泰安店，全程有戴口罩，今天停業1天，消毒環境。（編輯：方沛清）1110117

（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
（圖取自facebook.com/WKYang.HC）
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