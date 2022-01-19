大學術科考試1月底登場 各組都不開放陪考

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（中央社記者陳至中台北19日電）111學年度大學術科考試將於1月底登場，受到COVID-19疫情影響，音樂、美術、體育3組都不開放親友陪考，考生若確診或處於居家隔離等狀況，須立即通知試務單位。

大學術科考試委員會聯合會今天發出新聞稿指出，111學年度術科考試音樂組於1月25日到28日，美術組於1月27日到28日，體育組於2月7日到9日舉行考試，3組合計約8700名考生。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，各組考試都不開放親友陪考，考生也須配合各項防疫措施，包括量體溫、戴口罩等。

試務單位將與衛生福利部疾病管制署勾稽考生名單，考生如果確診，或接獲政府相關單位通知居家隔離、居家檢疫、自主健康管理，須立即與各組負責單位聯絡，另外安排補考。如果私自參加考試，除取消考試資格，也將依傳染病防治規定處置。

術科考試各組也有不同的防疫措施，以音樂組為例，視唱、聲樂、管樂考試須配合服務人員引導出入，在指定休息區等待時要戴口罩，正式上場時才可脫下口罩。

由於疫情隨時有變化，大學術科考試委員會聯合會表示，各組將隨時調整應變事宜。呼籲考生關注相關訊息，在考前最後這段時間，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。（編輯：張芷瑄）1110119