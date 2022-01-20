太魯閣號事故 台鐵與罹難者家屬提民事訴訟

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（中央社記者汪淑芬台北20日電）台鐵0402太魯閣408次列車事故至今已9個多月。台鐵今天表示，與已達成和解的26名罹難者家屬共同具名，向台灣花蓮地方法院提起民事訴訟，有7人及4家公司為被告。

台鐵發布新聞稿，有關0402台鐵408次列車事故，台鐵已藉由受讓罹難者家屬的財產損害賠償請求權，與已和解的26名罹難者家屬共同具名，17日向台灣花蓮地方法院提起民事訴訟。

根據台鐵提供的訊息，被告者為肇事工程車駕駛兼包商負責人李義祥等7人、義祥工業社、東新營造有限公司、聯合大地工程顧問有限公司、中棪工程顧問有限公司。

去年4月2日，台鐵太魯閣408次列車在花蓮清水隧道北口，撞上從邊坡滑落的工程車，列車先出軌再衝進隧道擦撞隧道壁，造成49人罹難、200多人受傷。

台鐵先前提出每名罹難者新台幣1570萬元補（賠）償金。

台鐵說，目前已與29名罹難者家屬達成和解，並先與26名罹難者家屬共同具名向相關者提起民事訴訟，來不及參與這次提告的的已和解或待和解的罹難者家屬，台鐵將陸續以追加原告方式納入這件民事訴訟程序中。

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台鐵表示，這件民事訴訟的求償金額，是以台鐵支付的補（賠）償金額做為基礎，並完全尊重家屬提出的個別請求金額及主張，由台鐵委請律師撰擬書狀協助於民事訴訟進行請求，待法院判決確定後，就法院判決超過台鐵已支付的補（賠）償金額部分，台鐵將再給付差額予罹難者家屬。

台鐵說，就0402事故所應承擔的部分絕不卸責，將盡全力給予家屬妥善的關懷與協助。（編輯：管中維）1110120