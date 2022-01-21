勞研所組專家團隊 檢視逾200家防疫旅館通風

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）防疫旅館日前爆發COVID-19群聚案，勞動部勞動及職業安全衛生研究所籌組專家團隊，檢視防疫旅館通風空調換氣，一個月來已檢視逾200家，避免病毒透過氣流吹至公共空間。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞研所研究員陳春萬指出，因應防疫旅館日前爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚案，外界關注防疫旅館通風情形，勞研所也因應中央流行疫情指揮中心指示，籌組通風空調及工業衛生領域專家團隊，協助檢視防疫旅館通風空調狀況。

陳春萬說，專家團隊有16組共32人，勞研所首先收集專家學者意見，擬定「防疫旅宿通風空調換氣情形檢視工作」檢點表，包含確認通風空調設置情形、客房隔間牆是否為臥頂實牆及穿牆管縫隙是否完全填補、確認走廊與客房及浴廁氣流流向不會造成環境污染，以及確認浴廁、房間對戶外通風的情形。

陳春萬指出，專家團隊到縣市防疫旅館運用噴霧器及手電筒等檢視空調換氣狀況，發現防疫旅館多有浴廁抽風強度不足等。

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根據勞研所統計，從去年12月27至今天為止，已完成219家防疫旅館訪視工作，包含台北市55家、花蓮市5家、花蓮縣5家、新北市36家、桃園市32家、台中市20家、台南市20家、高雄市44家及屏東縣2家。

陳春萬也提到，目前勞研所專家團隊仍在協助檢視防疫旅館通風，「防疫旅宿通風空調換氣情形檢視工作」也已經放在勞研所網站，可供防疫旅館業者自行檢視利用。（編輯：管中維）1110121