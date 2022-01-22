更多編輯台推薦新聞：
打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大
國際

法國人愛喝也愛勸酒 不喝酒者社交壓力山大

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

隔離檢疫自主管理學測考生22人 使用11間隔離試場

2022/1/22 12:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北22日電）學測今天第2天，大考中心表示，英文科共22名居隔、居檢、自主健康管理考生使用11間隔離試場；針對開設隔離試場的考分區，大考中心也委請防疫專家協助檢視清消。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，上午考科為英文，有11萬6119人報考選考，缺考率為2.04%。大學入學考試中心也於考後舉行線上記者會，說明試務狀況。

大學入學考試中心主任周兆民表示，昨天上午統計，共21名居家隔離、居家檢疫、自主健康管理考生，須安排隔離試場應試；昨天考完後，大考中心再與各縣市和衛生單位勾稽，新增1名須使用隔離試場的考生，合計22人，今天英文科共22名考生使用11間隔離試場。

另外，英文科考試時，有1名考生有咳嗽症狀，另1名考生發燒，因此開啟2間防疫試場應試；同時因應考生身體不適等突發狀況，開啟3間備用試場，讓考生應試。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中央流行疫情指揮中心昨晚公布桃園工廠有60人檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，周兆民提到，針對開設隔離試場的考分區，大考中心也委請防疫專家協助考分區檢視清消，並呼籲考生落實防疫措施，考試期間盡量不要在外面逗留。

違規部分，大考中心初步資料顯示，昨天自然科發生手機未完全關機者有20人，攜帶手機或非考試用品入座者有19人，攜帶入場的物品發生聲響者有2人。（編輯：張芷瑄）1110122

延伸閱讀
學測首日啟用8隔離試場 防疫、備用試場各1間
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族