隔離檢疫自主管理學測考生22人 使用11間隔離試場

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（中央社記者許秩維台北22日電）學測今天第2天，大考中心表示，英文科共22名居隔、居檢、自主健康管理考生使用11間隔離試場；針對開設隔離試場的考分區，大考中心也委請防疫專家協助檢視清消。

111學年度學科能力測驗今天舉行第2天考試，上午考科為英文，有11萬6119人報考選考，缺考率為2.04%。大學入學考試中心也於考後舉行線上記者會，說明試務狀況。

大學入學考試中心主任周兆民表示，昨天上午統計，共21名居家隔離、居家檢疫、自主健康管理考生，須安排隔離試場應試；昨天考完後，大考中心再與各縣市和衛生單位勾稽，新增1名須使用隔離試場的考生，合計22人，今天英文科共22名考生使用11間隔離試場。

另外，英文科考試時，有1名考生有咳嗽症狀，另1名考生發燒，因此開啟2間防疫試場應試；同時因應考生身體不適等突發狀況，開啟3間備用試場，讓考生應試。

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中央流行疫情指揮中心昨晚公布桃園工廠有60人檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性，周兆民提到，針對開設隔離試場的考分區，大考中心也委請防疫專家協助考分區檢視清消，並呼籲考生落實防疫措施，考試期間盡量不要在外面逗留。

違規部分，大考中心初步資料顯示，昨天自然科發生手機未完全關機者有20人，攜帶手機或非考試用品入座者有19人，攜帶入場的物品發生聲響者有2人。（編輯：張芷瑄）1110122