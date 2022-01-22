高雄確診者足跡曾到台南 居家隔離13人

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高雄COVID-19確診個案案18212病例16日曾到台南市安平區喝喜酒，台南市政府22日再公布另一個案案18352病例18日在台南足跡，目前已匡列居家隔離者13人。 （台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年1月22日

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（中央社記者張榮祥台南22日電）繼高雄COVID-19案18212病例16日曾到台南市安平區喝喜酒，台南市政府今天再公布高雄另一確診者案18352在18日也曾到台南市南化區、大內區，目前已居家隔離13人。

台南市政府衛生局長許以霖今天下午在市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會公布高雄案18352病例在台南的足跡，他指出，案18352病例是40多歲男子，已施打2劑疫苗，18日上午自行開車回到台南市南化區老家，老家已無人居住，無相關接觸者。

案18352於18日下午再前往台南市大內區某長照機構探病，但因長照機構嚴格管制，案18352僅在戶外；案18352於20日出現全身倦怠、咳嗽、喉嚨癢等症狀，今天確診，目前居家隔離13人，包括1名親友，以及長照機構1名住民、2名行政人員、3名護理人員、6名照服人員。

至於隱匿到台南市安平區玄饌海鮮宴會館喝喜酒足跡的高雄案18212病例，許以霖表示，台南共匡列571人，分別是11人居家隔離、180人自主健康管理（餐廳員工40人、餐廳顧客140人）及380人自我健康監測。

另外，台南昨天因案18212病例首波採檢168人，全數陰性；今天上午又採檢242人，檢驗結果尚未出爐。

許以霖說，目前已知案18212的女友採檢陽性，高雄市政府衛生局也將依法裁罰案18212新台幣6萬元至30萬元。（編輯：戴光育）1110122