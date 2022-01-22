第20期疫苗預約率逾8成 陳時中籲過年前積極施打

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1922疫苗預約平台第20期預約截止，指揮中心統計預約率81.84%，將於24日起施打。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧台北22日電）1922疫苗預約平台第20期預約截止，指揮中心統計預約率81.84%，將於24日起施打。指揮官陳時中表示，過年期間有幾天會暫停COVID-19疫苗接種，籲民眾在農曆過年前積極施打。

中央流行疫情指揮中心統計，昨天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種43萬5496劑，疫苗接種人口涵蓋率第1劑81.1%、第2劑73.4%、基礎加強劑接種率0.6%、追加劑接種率15.2%。

陳時中今天在疫情記者會上表示，昨天疫苗施打量多，這是個好現象，希望過年前民眾積極施打，過年期間疫苗接種作業會暫停，過年後才會再度開始。

1922疫苗預約平台第20期提供第3劑追加劑疫苗預約，並於今天中午截止。指揮中心發言人莊人祥說明，第20期疫苗各縣市量能約120萬劑，共預約98萬劑，預約率81.84%，將於1月24至30日施打。

而本土疫情持續，因亞東醫院1名護理師染疫，並造成一家4口群聚，媒體今天在記者會上追問感染源為何。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，經病毒序列比對與亞東醫院收治1名境外移入確診個案相符，但經調查並未發現任何疑似可能導致傳染的情況，故無法論定是院內感染，後續將持續採檢釐清。

陳時中也說，今天公布亞東醫院護理師的丈夫確診，但因他原本就匡列隔離，故確診對社區並無影響。（編輯：陳政偉）1110122