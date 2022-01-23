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疫情18/300

璩大成示警：疫情山雨欲來 比諾富特案複雜

2022/1/23 19:42（1/23 20:27 更新）
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國內COVID-19疫情延燒，台北花博農民市集23日採買人潮，不論遊客、攤商皆配戴口罩。中央社記者裴禛攝 111年1月23日
國內COVID-19疫情延燒，台北花博農民市集23日採買人潮，不論遊客、攤商皆配戴口罩。中央社記者裴禛攝 111年1月23日
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（中央社記者陳昱婷、林長順台北23日電）桃園機場群聚案衍生出各縣市社區疫情，對抗過SARS的北市聯醫副總院長璩大成今天說，狀況較去年華航諾富特案複雜、厲害，且數量更多，山雨欲來風滿樓，呼籲民眾小心。

傳染病防治醫療網台北區副指揮官、台北市立聯合醫院副總院長璩大成今天在台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，歷史是最好的老師、敵人會從原路進攻，去年華航諾富特案雖然很複雜、厲害，但現在光是桃機案、西堤案的數量就遠高於當時。

璩大成說，現在境外移入的個案是當時的數十倍，本土個案數量也都非常得大，且到過台北市的足跡也越來越多，台北市這兩天開始出現本土案例，可說是山雨欲來風滿樓，真得要非常小心。

璩大成引用中央社圖表指出，桃園機場群聚案衍生出西堤群聚案，再導致台北市大同區某診所的傳播鏈，讓台北市前幾天非常忙碌、緊張，匡列了數百人篩檢，所幸已經暫時控制下來，沒有擴大，要特別感謝診所警覺介紹有症狀的人用快篩劑快速診斷出來。

璩大成進一步表示，從這兩天的案例可以看到敵軍越來越接近，昨天有一名學生放寒假從高雄沿著縱貫線騎車回到台北市，造成家人被傳染；還有今天更令人緊張的房仲一家3口及朋友確診，感染源至今不明，各縣市案例也越來越多，要非常小心。

璩大成說，從台北市的疫情儀錶板可看出，民眾這幾天對大眾交通運輸系統的使用量在下降，這是好事情，代表民眾自發性地減少去公共場所，呼籲民眾如果有症狀先自行快篩，才能減少病源傳播速度。（編輯：李錫璋）1110123

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