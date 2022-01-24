家樂福福袋 抽獎有機會當台積電股東

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（中央社記者梁珮綺台北24日電）搶攻春節商機，百貨、量販、超市、超商紛紛推出福袋，祭出電動車、汽車等大獎吸客，量販龍頭家樂福首度將「台積電」及「玉山金」股票列為大獎與二獎，民眾花新台幣198元就有機會成為「護國神山」股東。

迎戰今年春節福袋戰場，家樂福68家量販、249家超市以及線上購物共推出1萬5000份，其中，線上購物共有990份，今天已銷售一空；其餘1萬4010份福袋，將在2月1日上午10時在各量販與超市販售，每人可限購一份，每份售價198元。

為刺激福袋買氣，家樂福首度祭出股票現金獎，購買福袋就可以參加抽獎，最大獎為1張台積電股票、二獎為3張玉山金股票。

家樂福表示，內部討論福袋獎品時，曾想過最大獎是汽車，但有員工認為汽車落地會折舊，希望今年獎品可以更保值，提議可以抽股票，所有人一致認為晶圓代工龍頭台積電的股票最具有代表性，決定將1張台積電股票列為大獎。

二獎則是3張玉山金控股票，主要是玉山金與家樂福共同推聯名卡，雙方有合作關係。

根據家樂福資訊，量販店每店限量100份、超市每店限量30份，每個福袋有雙重好康，第一重為內有價值超過500元的進口商品、零食、飲料、泡麵、自有品牌等商品；第二重則是有「福虎生風 虎哩送」刮刮卡，有3次中獎機率，其中一次為上網登錄序號，才可享有抽獎資格，最大獎為台積電股票一張現金獎；二獎為玉山金股票現金獎3張。

家樂福說明，中獎民眾最快可在2月14日向家樂福兌獎，屆時會有專人協助，包括開立股票帳戶等，一切程序都完成後，民眾必須在3月7日至10日這段期間購買股票，再將交割通知寄給家樂福，家樂福會再匯款到帳戶中，不過，匯款金額會扣掉稅金。（編輯：潘羿菁）1110124