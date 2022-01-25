更多編輯台推薦新聞：
統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

臉書母公司Meta拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦
科技

臉書母公司Meta拓展元宇宙 打造全球最快AI超級電腦

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
林秉樞涉施暴高嘉瑜 檢方依8項罪嫌起訴
首頁 / 生活

高雄學測考生確診 大考中心提供資料協助疫調

2022/1/25 17:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北25日電）111學年度學測日前考完，高雄傳出1名學測考生確診。大考中心今天表示，已提供與確診考生同試場的接觸者名單，後續如有需要，會全力配合提供資料協助疫調。

聯合新聞網今天報導，111學年度學科能力測驗於1月21日至23日舉行，高雄傳出1名考生在1月24日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），高雄市衛生局緊急清消考場，同試場的考生及接觸師生都已居家隔離並進行採檢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

大學入學考試中心主任周兆民接受中央社記者訪問時表示，昨天接獲高雄衛生局通知，有學測考生確診，大考中心已提供與確診考生同試場的相關接觸者名單，交由衛生局進行疫調。

周兆民指出，經過檢視資料，該確診考生並非居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，在學測考試過程中，也未反應發燒或身體不適等狀況，因此仍於一般試場應試，未安排移至防疫或備用試場；高雄市衛生局後續如有需要，大考中心會全力配合，提供資料協助疫調。（編輯：陳政偉）1110125

延伸閱讀
學測14考生正在隔離或檢疫 將安排到隔離試場
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族