高雄學測考生確診 大考中心提供資料協助疫調

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（中央社記者許秩維台北25日電）111學年度學測日前考完，高雄傳出1名學測考生確診。大考中心今天表示，已提供與確診考生同試場的接觸者名單，後續如有需要，會全力配合提供資料協助疫調。

聯合新聞網今天報導，111學年度學科能力測驗於1月21日至23日舉行，高雄傳出1名考生在1月24日確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），高雄市衛生局緊急清消考場，同試場的考生及接觸師生都已居家隔離並進行採檢。

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大學入學考試中心主任周兆民接受中央社記者訪問時表示，昨天接獲高雄衛生局通知，有學測考生確診，大考中心已提供與確診考生同試場的相關接觸者名單，交由衛生局進行疫調。

周兆民指出，經過檢視資料，該確診考生並非居家隔離、居家檢疫或自主健康管理的考生，在學測考試過程中，也未反應發燒或身體不適等狀況，因此仍於一般試場應試，未安排移至防疫或備用試場；高雄市衛生局後續如有需要，大考中心會全力配合，提供資料協助疫調。（編輯：陳政偉）1110125