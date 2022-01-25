不畏疫情狀況 春節連續假期整體住宿退訂少

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（中央社記者余曉涵台北25日電）國內COVID-19疫情升溫，但春節連續假期的住房率雖然有比2週前低，但整體來說平均住房率僅掉0.77個百分點，其中爆發疫情的桃園、高雄及宜蘭都則有較明顯的降低。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，但仍有不少民眾不畏疫情狀況，在春節假期仍安排出遊，根據交通部觀光局最新統計，截至25日今年春節9天連續假期平均住房率為41.63%，較10日統計的平均住房率42.4%，僅減少0.77個百分點，也就是說未見明顯退訂潮。

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雖然住宿率沒有明顯下修，但疫情較嚴重的地區則仍有退訂狀況，根據觀光局統計，截至25日，桃園市的平均住房率為27.15%，較10日統計36.75%，減少9.6個百分點；高雄市截至25日的平均住房率為44.34%，也較10日統計48.07%，減少3.73個百分點；宜蘭縣從10日平均住房率為57.19%降低為56.18％，減少1.01個百分點。

其他較熱門的觀光縣市部分，台南市25日平均住房率為58.73%，較10日統計61.05%少2.32個百分點；台東縣從52.97%減少至50.46%；花蓮縣則不降反升從53.18%成長到54.06%。（編輯：陳仁華）1110125