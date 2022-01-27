春節阿里山、鰲鼓濕地走春 戶外旅遊仍應避群聚

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（中央社記者黃國芳嘉義市27日電）嘉義林管處所轄阿里山國家森林遊樂區、鰲鼓濕地森林園區及觸口自然教育中心，春節期間均開放，目前正值COVID-19本土疫情升溫，民眾戶外旅遊仍應避免群聚以降風險。

林務局嘉義林區管理處今天發布新聞稿指出，春節連假9天（1月29日至2月6日），每天上午9時至下午6時，在阿里山公路（台18線）88公里至95公里處設置10處候車站，提供免費接駁車，服務前往阿里山國家森林遊樂區旅遊的民眾。

另在阿里山旅客服務中心2樓展出「森長苔2－阿里山苔蘚植物生態展」；而林務局所屬國家森林遊樂區電子門票買1送1優惠持續至4月底，購票可至「森林好好玩」網站。

嘉義林管處指出，鰲鼓濕地森林園區每年10月至隔年3月間為賞鳥熱門季節，近來常見鳥類為琵嘴鴨、赤頸鴨、尖尾鴨、黑腹燕鷗等，而鰲鼓濕地也是嘉南地區觀賞黑面琵鷺的絕佳地點，目前黑面琵鷺多在觀海樓及南堤棲息；建議駕車前往的民眾，由北堤進、南堤出，坐車就可欣賞豐富自然生態，還能避免群聚。

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另外，位於阿里山公路旁的觸口自然教育中心，景色優美，農曆春節期間僅1月31日休館，其餘春節假日每日上午10時及下午2時各播放1場新春野望影展。

嘉義林管處提醒走春民眾，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，進入室內場域應配戴口罩、落實實聯制、量測體溫，搭乘大眾運輸工具應配戴口罩且禁止飲食，並勤洗手及配合相關防疫措施。（編輯：陳仁華）1110127