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疫情13/300

北市確診機組員Ct值高將二採 曾赴臨沂街買菜

2022/1/27 18:47（1/27 19:36 更新）
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北市一名確診的機組員CT值高，將二採確認，個案曾赴臨沂街青菜攤及東門御園坊金山門市。（台北市政府提供）
北市一名確診的機組員CT值高，將二採確認，個案曾赴臨沂街青菜攤及東門御園坊金山門市。（台北市政府提供）
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（中央社記者陳昱婷台北27日電）台北市政府今天表示，一名自美國入境的機組員確診（案18648），Ct值大於30，將二採確認是否為舊案或偽陽，個案曾到過臨沂街青菜攤及東門御園坊金山門市，已完成清消。

台北市衛生局今天公布COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案18648的足跡，昨天上午曾到臨沂街青菜攤及東門御園坊金山門市。

衛生局說明，個案在12日採檢陰性，17日自美國入境，22日採檢陰性後於23日返家加強版自主健康管理，昨天採檢陽性確診，Ct值大於30。

衛生局表示，加強版自主健康管理期間可以外出，所以不會針對個案到市場或餐廳消費開罰，而因為個案無法說明消費攤位的具體位置，因此僅公布「臨沂街青菜攤」，但公共區域已完成清消，並安排2人精準採檢。

台北市政府說明，這名個案為航空機組員，適用5天居家檢疫採檢陰性後9天加強版自主健康管理規定，由於Ct值很高，將二採確認是否為舊案或偽陽性。

此外，有關桃園市確診案（案18555）在台北市的足跡，衛生局表示，Last Order餐酒館、天天利美食坊已於昨天晚間完成清消，停業1天，安排19人精準採檢。（編輯：張銘坤）1110127

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