北市防疫規劃2.5級 陳時中：加強2級規定授權地方

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台北市將規劃2.5級、加強餐廳內用規定。指揮中心指揮官陳時中表示，地方認為有必要加強疫情警戒標準第2級規定，只要不與中央規定扞格，授權地方辦理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、張茗喧、陳婕翎台北27日電）台北市將規劃2.5級、加強餐廳內用規定。對此指揮中心指揮官陳時中說，地方認為有必要加強疫情警戒標準第2級規定，只要不與中央規定扞格，則授權地方辦理。

聯合報報導，自桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相關確診爆發以來，本土個案已371例，其中至少235名確診者與餐廳有關，約占染疫人數的2/3。

媒體今天在疫情記者會詢問此事，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，若從餐廳延伸的相關個案來看，比例較高，但若單獨觀察在餐廳染疫者，比例則沒這麼高。

而桃園目前已加嚴餐廳內用規定，台北市副市長黃珊珊今天接受媒體聯訪表示，這2天也會討論，北市疫情警戒標準第2、3級警戒都有相關SOP，針對2.5級也已規劃好，若有狀況會在春節期間公布新做法讓民眾依循。

媒體詢問陳時中對於北市規劃防疫2.5級一事，他回應，這是形容介於2級、3級間的管制，中央規定就是第2級，若地方認為有必要加強，除非與中央規定有扞格之處，否則授權地方辦理。

陳時中提到，目前疫情主要是「2大2小」，2大為桃園與高雄、2小是雙北與宜蘭，大家都積極防範，盼控制疫情。

陳時中也說，雖然今天桃園新增3例感染源尚不明的個案，但因是剛確診的個案，還需要時間疫調清楚，加上實聯制資料與病毒基因定序，才能釐清關聯。

媒體另詢問，桃園市加貝爾幼兒園與錢都涮涮鍋的餐廳群聚，哪邊才是源頭。陳時中說，幾乎可確定幼兒園是從餐廳用餐之後才往外傳，至於餐廳內是誰傳給，還待分析。

媒體也詢問過年的防疫建議，陳時中說，未進食時把口罩戴好，在餐廳逗留時間盡量短，過年期間人流相對多，可能會造成病毒擴散，如拜會親友，務必洗手戴口罩，相聚時也不要太親密。

陳時中說，過年期間人流聚集不要太過密集，就相對安全，要盡量追求低風險與多層次防疫，持續提高警覺已成生活新常態，防疫人人有責，要從自身做起，他並強調，疫苗一定要打。（編輯：陳政偉）1110127

國內27日新增21名本土個案，有13人來自桃園，其中礁溪長榮飯店新增個案為桃園人，未畫在圖表中。（中央社製圖）