桃園加貝爾幼兒園共17人確診 與錢都介壽店有關

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桃園市長鄭文燦27日表示，加貝爾幼兒園確診個案累計至17人，研判與錢都八德介壽店有關。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

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（中央社記者葉臻桃園27日電）桃園市長鄭文燦今天表示，加貝爾幼兒園確診個案累計至17人，研判與錢都八德介壽店有關；本日確診個案包括一名越南籍移工，是經由移工快篩發現，將採檢全廠員工645人。

中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增21例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，其中13人來自桃園。

鄭文燦今天下午主持疫情說明記者會時表示，桃園市目前有4條傳播鏈，經由疫調發現，八德區加貝爾幼兒園的感染與錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店有關，這家錢都也涉及先前確診大湳市場買菜母女、孕婦等個案。

鄭文燦表示，今天13例個案中，有7例來自加貝爾幼兒園，包括幼兒園老師的小孩（案18684）、2名幼兒園學生（案18685、案18630），以及案18630的爺爺（案18632）、奶奶（案18631）、媽媽（案18634）、弟弟（案18633）。

鄭文燦表示，4名家人當中的奶奶，曾在1月16日下午去過錢都八德介壽店用餐，預判感染源與錢都有關；加貝爾幼兒園染疫案累計已達17人。

鄭文燦表示，市府針對錢都日式涮涮鍋桃園八德介壽店發了300多封細胞簡訊，並陸續追蹤顧客採檢，今天新增的個案中，有1例（案18635）就是昨天確診顧客的家人，在1月16日一起去錢都用餐。

鄭文燦表示，另有1例（案18645）是龍潭58歲退休人員（案18514）的接觸者，兩人是1月21日一同在龍潭區農家樂小吃店聚餐、唱歌，當時匡列居隔採檢；1月21日以後有去過這家店的民眾，務必要出來採檢。

鄭文燦表示，還有1例（案18636）是宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店相關確診者的家人，經過匡列居隔採檢確診，針對個案就讀的學校和補習班也做了疫調和匡列。

鄭文燦表示，另外有3例單獨個案，1例是某工廠越南籍移工（案18677），是在針對聘僱50名以上移工企業的移工快篩中發現，感染源要進一步釐清，今天針對全廠員工645人PCR採檢；移工快篩部分，第二輪要擴大到聘雇20名以上移工企業。

鄭文燦表示，另外1例（案18686）與高雄相關，曾和姊姊在高雄吃飯，姊姊是確診個案18586；1例（案18687）是50多歲女性，研判是舊案，相關疫調都在進行中。（編輯：李錫璋）1110127