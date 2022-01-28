集中檢疫所停止境外生入住 各校影響評估中

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（中央社記者陳至中台北28日電）教育部今天表示，因國內疫情升溫，集中檢疫所須優先支應國人隔離，2月15日到28日停止境外學生及教研人員入住。各大專昨晚開始緊急聯繫學生，影響評估中。

台灣COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部昨天晚間緊急傳訊各大專指出，接獲衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會（醫福會）通知，2月15日到28日期間停止境外學生及教研人員入住集中檢疫所的申請，已申請的也須採緊急異動方式，全數改為入住防疫旅館，否則將撤銷原核發的入境許可。

110學年度第2學期境外生入境日程在即，各校昨天接獲訊息後，馬上展開聯繫。台灣師範大學校方告訴中央社記者，下學期預計有200多名華語生和學位生入境，但原先就是規劃住檢疫旅館，只有僑生先修部60多名學生要住集中檢疫所。

台師大僑先部主任林振興接受中央社電訪表示，這一批是來自馬來西亞的高中四年級學生，當初考量其經濟狀況及方便學校管理，因此安排到集中檢疫所。昨晚緊急聯繫後，已決定將來台時間延後到3月，幸好馬來西亞留台校友總會的包機時間也還沒確定，否則若要改班機，就比較麻煩。

林振興表示，集中檢疫所費用一天是新台幣1500元，檢疫旅館則約2200元，以居家檢疫14天計算價差將近1萬元。按規定後面還要自主健康管理7天才能進入學校，這7天則是安排檢疫旅館，也可住到在台親友家。

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中國文化大學國際長陳維斌接受中央社電訪表示，許多學生對集中檢疫所的環境和交通有所顧慮，怕會被送到軍營或是南部地區，因此目前文大的境外生都是選擇入住防疫旅館，因此暫無影響。

陳維斌表示，學生入住的檢疫旅館，一晚費用約2000元，價格比集中檢疫所高出一些，不過境外生來台前，都會上網或向學長姊、師長打聽，做最好的安排。由於現在是110學年度第2學期，本來要入境的學生也較少，評估影響不會太大。（編輯：管中維）1110128