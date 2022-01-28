春節油價凍漲 95無鉛每公升維持31.3元

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1月31日零時起，國內汽、柴油每公升零售價均不調整，讓民眾安心過年。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北28日電）儘管俄羅斯、烏克蘭邊界情勢緊繃推升國際油價，但春節期間油價以「上漲不調、下跌調」原則辦理，因此1月31日零時起，國內汽、柴油每公升零售價均不調整，讓民眾安心過年。

92無鉛汽油維持每公升29.8元、95無鉛汽油每公升31.3元、98無鉛汽油每公升33.3元、超級柴油每公升26.5元。

根據中油浮動油價公式，累算至1月27日調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶87.59美元，較上週86.93美元上漲0.66美元；新台幣兌美元匯率27.741元，較上週27.644元貶值0.097元。

依照中油浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及油價平穩措施條件下，預估下週汽油零售價每公升調漲0.7元、柴油調漲2.2元。

不過，中油日前表示，汽、柴油價格除會依據油價平穩雙機制，減緩國際油價大幅波動對民生經濟的影響，農曆春節期間也將依政府要求不漲價，以「上漲不調、下跌調」原則，比照往年辦理。

因此，1月31日零時起國內汽、柴油每公升零售價均不調整。（編輯：楊凱翔）1110128