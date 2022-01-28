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憂春節聚餐成染疫溫床 消基會籲產官民強化防疫

2022/1/28 16:37
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（中央社記者楊淑閔台北28日電）春節將至，消基會今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株疫情延燒，新增案例6成跟聚餐有關，呼籲春節期間若有需要，政府可強化指引，業者、消費者落實防疫。

春節連假前一天，消費者文教基金會今天召開「春節期間加強防疫 別讓餐廳成為消費者染疫溫床」臨時記者會，做出以上呼籲。

董事長黃怡騰指出，本土Omicron疫情持續延燒，近一個多月來，繼在桃園的西堤牛排連鎖餐廳、錢都涮涮鍋，近日在高雄的赤鬼牛排餐廳也相繼淪陷，據統計，目前新產生的感染案例，約6成和餐廳聚餐有關，為此，消基會呼籲政府、餐廳業者、消費者春節期間落實防疫、不可鬆懈。

消基會秘書長徐則鈺說，消基會對政府維持不禁止民眾到餐廳消費表示支持，但是希望業者要加強人力，落實來電消費者採實聯制、掃描QRcode的管理，容留人數確實執行，還有室內通風設備的清消、用餐間距、加裝隔板及消毒環境等，都要持續確切執行。包含餐廳洗手間應加強清潔消毒頻率，同時強化工作人員的防疫安全訓練。

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他並說，消基會也呼籲政府檢討目前的用餐指引，若有不足，應即時強化頒布，讓業者有所遵循。同時查察業者執行實聯制、掃描QRcode等各項防疫措施實況，以及春節期間持續推動施打疫苗服務。

最後消基會也建議消費者，春節期間盡量減少聚會，需要聚餐時要控制人數，並遵守各項餐飲防疫規定，且除了用餐，出入餐廳都要戴口罩，出入餐廳洗手間應勤洗手，與不特定人保持適當社交距離（室內1.5公尺、室外1公尺），隨身攜帶清潔手部用品，回到家要洗手；符合接種條件者，儘速完成疫苗接種。（編輯：陳政偉）1110128

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