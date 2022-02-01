假律師詐財案件層出不窮 委任前先停看聽

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（中央社記者蘇木春台中1日電）假律師詐財案件層出不窮，民眾常無法分辨真假律師，官司結果不如預期還遭詐財，若有委任律師需求，可先上法務部律師查詢系統查詢，確認對方是否具有資格，以保障自身權益。

依照中華民國律師法規定，從業人員需經律師考試及格，並完成律師職前訓練，得請領律師證書，非領有律師證書，不得使用律師名銜。

但假律師詐財案件層出不窮，其中台北市林姓男子未取得律師資格，卻涉印製掛有律師事務所頭銜的名片，欺騙民眾委任他打官司，不法獲利新台幣167萬元。士林地檢署民國110年4月間依律師法及刑法詐欺、偽造文書等罪嫌將他起訴。

此外，新竹市楊姓男子假冒律師，自稱是法律事務所執行長，向民眾收費辦理案件訴訟，6年來不法獲利6000多萬元，109年8月被新竹地院判刑1年8個月。

法務部長年進行假律師掃蕩專案，司法院也辦理「破壞司法信譽案件」專案，並建立檢舉管道，若遇有疑似「司法黃牛」或「冒牌律師」教唆或包攬訴訟而收取費用者，可向各法院政風室提出檢舉。

台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，法務部為避免假律師詐騙案發生，建置律師查詢系統，民眾只要上法務部網站，進入「律師查詢系統」並輸入律師姓名、身分證統一編號或律師證書字號即可查詢律師資料。

卓俊忠說，系統並提供各地律師公會聯絡電話，民眾也可直接向各地律師公會查詢。

若要簡單分辨真假律師，台中市律師公會理事長盧永盛接受中央社記者訪問時表示，律師法有規定，律師應設有律師事務所，且必須向當地律師公會登錄事務所地址，若未登錄則不符規定，可向準備委任的律師索取名片，前往勘查確認事務所的位置是否屬實。

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盧永盛分析，民眾常遇到假律師有幾種狀況，其中「司法黃牛」較為常見，嫌犯不具律師資格自稱是律師，向民眾謊稱在法界關係良好，可代辦車禍案件的假扣押、假處分，向民眾詐取擔保金，嫌犯會用各種話術恐嚇民眾案件嚴重性，讓被害人陷入恐慌被要求盡快做決定，被害人匯款後對方就失聯。

盧永盛呼籲，民眾若遇到司法案件，有委任律師的需求，可先尋求官方的法律諮詢服務，且應多方充分了解，且確認委任人具有律師資格後，再進行下一步程序。（編輯：郭諭儒）1110201