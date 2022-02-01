追求健康與永續 全球中央端上未來菜單

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（中央社台北1日電）氣候變遷影響作物生產，再加COVID-19疫情打亂全球的供應鏈，增添了糧食不安全感。除了吃飽，還要吃得健康、吃得環保，人們開始將目光轉向科技。《全球中央》2月號封面故事為您端上〈未來菜單〉，揭示科技食品的趨勢，也是人們面對氣候變遷的警示。

各國的企業與研究機構都投入替代性蛋白質的研發，以期減輕畜牧業對全球暖化的影響，及避免森林植被轉作生產飼料所造成的碳排。法國新創公司開發昆蟲的全自動化養殖，中國農業科學院以一氧化碳人工合成蛋白質獲初步成果，而植物肉及動物細胞培養肉等人造肉品項更是推陳出新。

而為化解極端氣候下糧荒的威脅，追求糧食自給，在貧瘠土地、惡劣氣候也能生長的「未來作物」受到矚目，像是抗旱耐鹽又兼具高營養的台灣油芒，就在中研院的復育下已有小成；各國新創投下巨資發展的「垂直農場」，直接將葉菜養在室內，透過科技嚴密控管，不再「看天吃飯」。

此外，隨著養生成顯學，將遺傳學、身體測量值、生活方式等納入考量的「個人化營養」，也開始受到消費者的關注。

日本政府在2014年提出「地方創生」政策，希望扭轉人口銳減、超高齡化與地方經濟衰退問題，這項政策也刺激許多國家思考地方的發展策略，台灣近年亦積極投入及發展，地方創生漸漸成為熱門關鍵字。

地方創生藉由貼近土地，刺激地方的文化再造，重新喚起地域活力，更透過強化人與土地的連結，凝聚向心力與在地認同，被視為是翻轉偏鄉困境的永續解方。

專題〈地方創生〉看日本如何在「地方消滅論」中積極「創生」、泰國宋卡老城申遺守護獨特歷史文化、台中宮原眼科古蹟新象吸引國外團隊取經，並專訪「地方創生教母」陳美伶分享地方創生的感動故事。

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本期〈看世界〉走訪愛戀水漾城市，先到繁華紐約隔著東河遠眺曼哈頓天際線、再拜訪18世紀殖民開拓者必經的巴西切黛河、超脫輪迴神聖奇幻的印度恆河、如主動脈貫穿多倫多南北的頓河、漫步台伯河畔享受羅馬假期、洗淨鉛華的根特香草河岸以及敘說征戰往事的安卡拉河。

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