台師大設英語學術素養中心 提升寫作與表達能力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北3日電）為打造接軌國際的頂尖雙語大學，台灣師範大學於110學年成立「英語學術素養中心」，希望提升學生的學術英語寫作和口語表達能力，為修習全英語課程做好準備。

台灣師範大學新聞稿指出，這種由學校規劃提供學習學術英文的支持系統，在歐美大學的「寫作中心」或「學術英語中心」已行之多年；國內多所頂尖大學也於近年內相繼設立類似單位，提供英文寫作課程和諮詢服務。

台師大英語學術素養中心主任廖柏森表示，英語學術素養中心致力於投入優秀人力和資源，讓學生享有優質服務，以提升學術英語能力；中心還提供一對一諮詢時段，同時縮短預約的天數、簡化預約流程，加上輔導員人數與專長領域多元等，都是台師大英語學術素養中心的特色。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，台師大英語學術素養中心也招募校內博碩士生擔任輔導員，包括美國、澳洲、荷蘭等多元文化背景，不僅擁有優異英語寫作和口說技能，也具備跨學科知識領域和論文發表經驗，能為不同系所學生提供各種專業寫作諮詢。

台師大提到，未來英語學術素養中心將陸續提供更多服務，包括實體的英語學術寫作、口語溝通的輔導、學術英語工作坊、學術英語相關學分課程等，同時也將提供自學空間，供學生閱覽學術英語專業書籍、使用學術英語的線上資源和教材。（編輯：管中維）1110203