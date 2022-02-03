助學生增進口說能力 台師大開辦英語聊天室

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（中央社記者許秩維台北3日電）為提供學生增進英語口說能力的機會，台師大共教外文組於110學年度起舉辦英語聊天室，讓學生在課餘時間能與口說輔導員面對面以英語聊天，提升口語表達能力。

台灣師範大學新聞稿指出，教務處共同教育委員會外文教育組於去年10月起開辦英語聊天室，讓學生有機會與口說輔導員進行英語會話，截至去年底，已有超過500人次使用英語聊天室，在330則學生評論中，對口說輔導員的滿意度（滿分為5分）高達4.93分。

台師大共教外文組經過嚴謹書審、影片審查與線上面試，甄選出15名英語口說能力優異的輔導員，多數來自英語系且具備豐富教學經歷，並由英語系教師吳美貞帶領口說輔導員進行培訓，指導輔導員如何適當引導聊天主題。

輔導員於聊天室時段開始前，都會預備不同類型的聊天主題與口說練習資源，參與學生也能自行準備想聊天的主題或資源，帶到聊天室與輔導員互相切磋。輔導員除了耐心傾聽學生發言，也會友善回饋口說技巧，給予學生適當引導與鼓勵。

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台師大副教務長兼共同教育委員會外文教育組主任劉宇挺表示，英語聊天室是一個難能可貴的課室外學習資源，期許英語聊天室能長久運作，讓學生建立信心，成為主動參與的英語學習場所。

台師大提到，下學期預計於3月再次開放實體英語聊天室，並因應學生需求，加開線上時段，讓口說練習不受空間與距離限制；另外，共教外文組也會定期舉辦英語工作坊、異國文化交流活動、3分鐘英語簡報競賽等增能課程與活動。（編輯：管中維）1110203