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桃園超旺 第2個頭獎2000萬元幸運兒是30歲男子

2022/2/4 09:48
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（中央社記者潘智義台北4日電）台灣彩券今天公布統計，繼桃園龍潭刮出第1個「2000萬超級紅包」頭獎新台幣2000萬元後，第2個頭獎2000萬元也在桃園刮出，是一位30多歲男帶家人買彩券刮中。

台灣彩券透過新聞稿指出，桃園市桃園區龍壽里龍壽街62號1樓「金旺發投注站 」林小姐表示，刮中大獎的幸運兒是位年約30多歲的男性，每年過年都會到投注站買大面額刮刮樂試試手氣。今年過年初一當天就帶著家人一起來，買了500元、1000元和「2000萬超級紅包」帶回家，要和家人團聚一起刮。

不到一天的時間，中獎人就回到店裡說刮中頭獎的好消息，一家人表情看起來很淡定卻仍掩不住中大獎的喜悅。

投注站附近的土地公廟當地人都覺非常靈驗，林小姐表示，每年店裡都會去拜拜祈福，沒想到這次土地公真的把好運帶來店裡刮出頭獎。

台灣彩券透過新聞稿說明，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元；至2月2日已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、154個100萬元。（編輯：張良知）1110204

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