龍潭財氣旺 刮出2千萬頭獎在地人再刮中百萬

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（中央社記者謝方娪台北7日電）桃園龍潭日前刮出「2000萬超級紅包」頭獎新台幣2000萬元，近日再有一名桃園龍潭人刮出百萬獎，開心說「財神爺果然還在龍潭」。台彩統計，截至2月5日，還有3個2000萬元頭獎、471個百萬獎未刮出。

台彩引述桃園市龍潭區億順發彩券行指出，一名中年男性刮中大獎當天在店裡一邊刮彩券、一邊和店員聊天，提到最近龍潭刮出「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元，這位男士開玩笑地說，「我是土生土長龍潭人，應該也要讓我中大獎吧！」

這名男士是土生土長桃園龍潭人，每次來投注站買刮刮樂都抱持「中獎很開心、沒中獎就是在做公益」的想法。台彩表示，當天這名男士隨手買了4張「2000萬超級紅包」，其中一張真的刮中100萬元。男子刮中後開心表示，「財神爺果然還在龍潭！」

同樣位在桃園市的巨彩商行店裡連2天刮出「2000萬超級紅包」百萬獎。台彩表示，第一個刮中百萬的幸運兒是名40多歲男性，每年過年都會買「2000萬超級紅包」，當天他和家人在家刮中百萬，開心帶爸媽到店裡兌獎、分享喜悅；第二個百萬中獎人是一對年輕情侶，男生覺得女朋友今年運勢很好，果真女友選的「2000萬超級紅包」刮中百萬。

投注站黃小姐說，去年店裡後方土地公廟占用到別人土地被拆除，在熱心里長和善心人士幫忙下，土地公廟得以重建，投注站也出了一點心意幫忙，「應該是土地公因此照顧我們，讓店裡連續2天刮出百萬大獎。」

台彩指出，2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元；統計至2月5日，已刮出2個2000萬元、4個200萬元+BMW休旅車、179個100萬元。（編輯：郭無患）1110207