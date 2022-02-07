頸部不明腫塊持續變大 檢查追出扁桃腺癌

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市1名48歲女子頸部出現腫塊，由於腫塊持續變大而就醫，澄清醫院中港院區醫師林奐宇今天表示，經檢查確診左側扁桃腺癌，呼籲頸部出現不明腫塊應即早就醫找出病因。

澄清醫院中港院區耳鼻喉科醫師林奐宇在新聞稿中表示，這名48歲患者自已摸到左側頸部有一小小的腫塊，因無痛而不以為意，沒想到1個月後感覺腫塊好像持續變大而求診，經全身正子攝影和切片檢驗確診是左側扁桃腺癌。

林奐宇指出，患者沒有抽菸、喝酒、吃檳榔等習慣，在門診理學檢查除了發現約3公分的左頸部腫塊之外，無任何上消化呼吸道黏膜的病灶，進一步幫患者安排頭頸部超音波檢查合併細針抽吸，才發現是頸部淋巴轉移的癌症。

林奐宇表示，雖然知道是由淋巴轉移到左頸部，但到底是從何處轉來的最初癌部位，就有靠全身正子攝影來追尋，最後找到可疑的病灶，經切片確診為左側扁桃腺癌。患者在接受放射線治療及化學治療後，扁桃腺癌與頸部腫塊已消失，目前無復發跡象，於醫院定期追蹤檢查。

林奐宇說，扁桃腺癌好發於40歲以上的病人，通常與抽菸、酗酒等習慣有關，但也有不明原因罹癌。扁桃腺癌初期症狀大多不明顯，直到腫瘤侵犯到周圍組織，才可能出現喉嚨腫痛的症狀。

林奐宇表示，如果頸部出現不明腫塊，建議應該先找耳鼻喉科醫師，進行頭頸部詳細檢查，先排除癌症的可能，再找出病因，才是最安全的作法。（編輯：謝雅竹）1110207