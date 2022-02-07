產地蛋價凍漲至2月底 農委會補貼蛋農每台斤3元[影]

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農委會7日宣布，雞蛋產地價格凍漲到2月底，並補貼蛋農每台斤3元，減輕農民負擔。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）為穩定雞蛋產銷，農委會今天宣布，雞蛋產地價格每台斤34.5元凍漲到2月底，每台斤補貼3元，減輕農民負擔；另從澳、日、美進口10萬箱以上蛋，最快2月底供食品加工業者使用 。

天冷削弱蛋雞產能，春節前農委會調度食品加工業釋出庫存蛋，讓每日生產供應2100萬顆再增加90萬顆；春節連假期間部分通路沒蛋可賣，目前每天雞蛋短缺7000箱到1萬箱（每箱200顆），農委會今天緊急研議後召開記者會，公布補貼雞蛋生產成本等價量穩定措施。

除了持續調度雞蛋供應市場需求，農委會主委陳吉仲表示，這1個多月來雞蛋產地價凍漲，停格在每台斤新台幣34.5元（散裝攤商進貨的批發價每台斤44元），恐讓蛋農負擔過大，共議後決定祭出補貼來穩定生產。

考量極端氣候造成農作物減產、疫情造成物流不順導致飼料黃豆、玉米等原物料價格上漲，衍生雞蛋生產成本增加，農委會主委陳吉仲7日在記者會宣布，已提出黃豆、小麥及玉米的營業稅5%全免，以穩定飼料價格。中央社記者鄭清元攝 111年2月7日

農委會7日舉行記者會，主委陳吉仲（右）在會中說明穩定雞蛋生產的獎勵輔導措施，雞蛋運銷合作社理事主席吳天福（左）出席發表意見。中央社記者鄭清元攝 111年2月7日

陳吉中補說明，黃豆、玉米、小麥去年上漲起至今，漲幅4成以上，各類相關飼料漲幅20％到25％，天氣持續低溫，產蛋率未提升，農民生產成本仍在增加。

他說，補貼蛋農每台斤3元，換算每箱約60元，將實施至2月底，推估預算支出約1億元，將由農產品受進口損害救助基金支付。另外，蛋中雞將雛雞養到產蛋的每隻成本，也從130元漲到180元，每隻補助25元。

進口雞蛋措施也會啟動。陳吉仲說，2月底將從澳洲、日本進口雞蛋，運程最短僅10天，還有美國，共計10個貨櫃以上，每櫃1萬箱，提供加工業者使用，不進市場銷售。

農委會畜牧處處長張經緯補充，澳洲每顆新台幣4元以內，日本10元最貴，美國5.5元，合併考量疫情（產區須排除禽流感、新城病），仍以澳洲最理想，約2月底輸入，以澳洲為主，美國運程較遠，可能要到3月中才能進口。

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陳吉仲強調，以上的補貼措施能否讓生產穩定、維持秩序，避免蛋商搶蛋，農委會會密切觀察2週，且農民申請獎勵必須檢具相關資料，農委會也能藉此了解雞蛋供應情形，避免價格出現亂象，2月底前會再開會檢討。

媒體詢問網路傳言產區禽流感案例發生後，疑有業者使用藥劑催生產蛋，呼籲消費者這時不要買雞蛋。中華民國養雞協會理事長陳國村說，產蛋率不好更不可能投藥，若驗出用藥，追溯系統查出就罰6萬元，且1個月的蛋都不能出貨，偷用藥損失太大。陳吉仲說，國產雞蛋9成以上可溯源，有保障。（編輯：陳清芳）1110207