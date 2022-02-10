農漁會信用部110年底逾放比0.32% 創近20年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）農金局今天表示，在推動監理與輔導下，農業金融體質持續改善，截至110年底，全體311家農漁會信用部逾放比率降至0.32%，為近20年來最低及93年1月改隸農委會後最佳表現。

行政院農業委員會農業金融局發布新聞稿指出，截至110年底止，全體311家農漁會信用部的存款總餘額為新台幣2兆1433億元，較109年底的2兆186億元增加1247億元，成長6.18%；放款總餘額1兆2763億元，較上年底的1兆2214億元增加549億元，成長4.49%，營運規模持續擴大。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農金局統計，逾放金額41.04億元，較上年底的46.51億元減少5.47億元，逾放比率0.32%，較上年底的0.38%減少0.06個百分點，資產品質日漸提升，而311家信用部中，逾放比率低於1%者有265家，其中52家逾放比率為0%，放款品質良好。

另外，備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為1002.56%，較上年底的834.12%，增加168.44個百分點，風險承擔能力逐年增強；盈餘50.47億元，較上年底的46.49億元增加3.98億元，成長8.56%，獲利能力穩定成長。（編輯：管中維）1110210