關山人工濕地 再獲內政部濕地保育評鑑優等獎

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台東關山人工濕地 （親水公園）除污水淨化功能外，也可提供作為優質環境教育學習場所，生態豐富，今年再度榮獲營建署「濕地保育補助評鑑」優等獎。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東攝 111年2月11日

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（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東關山人工溼地 （親水公園）今年再度榮獲「濕地保育補助評鑑」優等獎。關山人工濕地每日可處理5000噸農業灌溉迴歸水、畜牧廢水與生活污水，減少鄰近卑南溪污染負荷。

台東縣政府環保局今天發布新聞稿，內政部營建署日前辦理「濕地表揚大會」，台東縣關山人工濕地以環境維護、環境教育、生態復育及濕地水質淨化等多項工作屢獲佳績，連續2年榮獲優等獎。

台東縣長饒慶鈴表示，關山人工濕地為台東縣內第一座處理污水（生活、農業灌溉及畜牧廢水）的人工濕地，除污水淨化功能外，也可提供做為優質環境教育學習場所，歷年辦理成果大獲中央肯定，已連續2年獲營建署濕地評鑑優等獎。

111年度關山人工濕地結合關山鎮環鎮自行車道與鄰近親水公園，吸引民眾及遊客參訪停留，成為社區民眾休憩及環境教育場所，提升在地餐飲、住宿觀光人潮與經濟效益。

另外，縣府也協助關山鎮公所突破用地限制，爭取花東基金2000萬元經費辦理「關山小鎮周邊旅遊環境改善工程」，更新親水公園與自行車道老舊設施，希望風華再現，成為關山重要觀光資產。

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依環保局水質保護科數據，關山人工濕地設計每日可處理5000噸包括農業灌溉迴歸水及畜牧廢水、生活污水，可有效淨化污水中污染物，減少鄰近卑南溪河川污染負荷。

除污水淨化效能外，近年來大力推廣環境教育課程，109、110年度辦理超過2場濕地生態、污水淨化等環境教育課程，同時也結合關山親水公園辦理超過20場次生態探索定向運動，讓民眾藉由定向闖關過程更了解關山人工濕地，認識濕地內常見鳥類及生物，豐富活動內容每年吸引大量遊客及民眾，整體活動參與人數超過1000人次。（編輯：孫承武）1110211